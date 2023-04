La Romagna del Pallone: a Cattolica l'invasione dei giovani calciatori della Riviera Easter Cup 2023

Sport

Cattolica

| 11:22 - 08 Aprile 2023

Inaugurazione Riviera Easter Cup 2023, Cattolica.

Si alzato ufficialmente ieri pomeriggio (7 aprile) il sipario sulla “Riviera Easter Cup 2023” che, ancor prima di iniziate, si è già rivelato un grandissimo successo per il record di partecipazione. Numeri che hanno stracciato quelli registrati nell’edizione precedente. “Oltre 110 squadre provenienti da tre diversi Paesi, 4000 presenze di cui quasi 2000 atleti, divisi in tutte le categorie dagli Allievi ai Primi Calci, che si daranno battaglia in 6 impianti sportivi”, spiega il Project Manager di IFE Sportland Gabriele Donghi. “Sono questi i dati della settima edizione del torneo internazionale di calcio giovanile Riviera Easter Cup. Risultato che premia gli sforzi di IFE Sportland in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Cattolica e Sportland Travel, tour operator locale specializzato in vacanze sportive. Oltre a Cattolica, saranno coinvolti nell’evento anche i Comuni di Misano Adriatico, Gabicce Mare, Vallefoglia, Gradara, Tavullia, Riccione e Pesaro, a testimonianza della volontà di valorizzare il territorio della Riviera Romagnola e non solo”.

Inaugurazione Teatro principale dell’evento sportivo è lo Stadio Comunale Giorgio Calbi di Cattolica, dove la cerimonia inaugurale di ieri, ha visto la sfilata delle squadre ed il “Giuramento dell’Atleta”, ed all’interno del quale si terranno le premiazioni finali delle 10 squadre vincitrici. All’apertura della manifestazione erano presenti il Vicesindaco ed Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi, l’Assessore allo Sport Federico Vaccarini, il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Montanari, insieme alla Dirigente Claudia Rufer. Ad aprire l’ingresso in campo alle squadre giovanili è stata la musica del Corpo Bandistico Città di Gradara.

Turismo sportivo “Sono felice di vedere questo stadio gremito – ha esordito Belluzzi nel suo saluto ai partecipanti – e pieno di famiglie che sono arrivate qui per assistere ad una grande festa di sport. Faccio i complimenti a nome mio e di tutta l’Amministrazione per la grande macchina organizzativa che i promotori riescono a mettere in piedi. Da parte nostra accogliervi tutti e sempre un piacere, le famiglie sono il target di riferimento per la nostra città. Inoltre, sul turismo sportivo puntiamo molto e sono diversi gli eventi in città di carattere internazionale, penso all’OceanMan, alla Granfondo. Auguro a tutti voi di trascorrere un fine settimana pasquale sereno, vi invito a godere anche del centro cittadino, delle vie dello shopping, del nuovo lungomare e degli eventi che abbiamo voluto organizzare per intrattenere turisti, visitatori e concittadini durante questi giorni”. L’Assessore Federico Vaccarini ha sottolineato “la sana competizione, la valenza sociale e formativa dello sport. Oltre agli impegni quotidiani, delle vostre famiglie, a quelli scolastici, è bello ritrovarsi e sfidarsi su questo manto erboso e crescere avendo sempre a mente il rispetto dell’avversario”.



Cosa succede in città E mentre allo stadio Calbi si apriva il “Riviera Easter Cup”, in Piazza Primo Maggio si dava il via anche al “Festival Internazionale del Gusto” con i migliori street chef ed i loro "piatti on the road", sia dolci che salati per accontentare tutti i palati. Non manca una nutrita selezione di birre, una comoda area tavoli e banchi di prodotti enogastronomici. A tutto questo stasera si aggiunge il concerto della Revolution Band, dalle ore 21.30, e domani allo stesso orario l’esibizione dei Liga Show, tribute band del rocker Luciano Ligabue. Lunedì 9 aprile, invece, toccherà all'artista Leo Mas intrattenere il pubblico con spettacoli di cabaret e trasformismo dalle ore 17.00. In tutte le serate, inoltre, il Dj Set a cura di Radio Talpa a partire dalle 18.00.