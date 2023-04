Anziana fuggita dalla casa di riposo per raggiungere la Riviera: storia di coraggio e solidarietà

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 08:01 - 08 Aprile 2023

Archivio.

La storia della donna anziana, fuggita dalla casa di riposo in cui viveva a Faenza per raggiungere la Riviera, ha suscitato grande attenzione e solidarietà da parte della comunità. Dopo aver trascorso una notte da sola e al freddo, la donna 81enne è stata accolta con grande umanità dal parroco di Igea Marina e dalla comunità locale, che l'hanno rifocillata e coccolata durante la serata.



Nonostante abbia vissuto momenti difficili, l'anziana si è dimostrata una donna forte e determinata, che ha pianificato ogni mossa con cura e ha affrontato la situazione con coraggio. La sua agendina giallorossa, piena di numeri salvavita e di indirizzi di persone a cui rivolgersi in caso di bisogno, è stata un importante strumento per trovare aiuto e supporto in una situazione di emergenza.



La vicenda ha anche messo in evidenza le difficoltà e le sfide che spesso affrontano gli anziani, soprattutto quelli che vivono in case di riposo, dove a volte si sentono soli e trascurati. Tuttavia, la solidarietà dimostrata dalla comunità riminese ha mostrato come sia possibile fare la differenza e aiutare coloro che sono in difficoltà.