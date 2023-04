Rilasciato dopo 15 anni l'assassino che uccise un connazionale in un bar di Miramare

Cronaca

Rimini

| 07:32 - 08 Aprile 2023

Archivio.

Un uomo di 28 anni, Tarek Omezzine, che era entrato illegalmente in Italia, è stato rilasciato dal carcere dopo aver scontato una pena di 15 anni per l'omicidio di un connazionale di 26 anni. Omezzine lo aveva ucciso con un coltello da 12 centimetri al bar Jolly di Miramare nel giugno del 2008, poiché la vittima aveva deriso la presunta infedeltà della compagna di Omezzine. L'omicida ha sostenuto di aver agito in legittima difesa, ma gli indizi e le testimonianze indicano il contrario. Omezzine ha scontato la sua pena e verrà rimpatriato in Tunisia dopo aver completato le procedure di espulsione.