Calcio RSM, TITANI.TV: Cosmos-Tre Penne fa segnare un nuovo record

| 19:16 - 07 Aprile 2023

A tre giornate dalla fine della stagione regolare di Campionato Sammarinese BKN301, TITANI.TV – la piattaforma streaming della Federcalcio di San Marino inaugurata lo scorso anno – fa segnare un nuovo record in termini di pubblico per un evento live di competizioni sammarinesi. Non poteva che essere Cosmos-Tre Penne, sfida al vertice e calendarizzata a 270 minuti dall’assegnazione del titolo, a coinvolgere un gran numero di iscritti che – in modalità totalmente gratuita – si sono collegati su TITANI.TV. Un ammontare di 350 utenti unici per un totale di 800 streaming avviati: numeri che assumono ulteriore valore se considerata la programmazione serale infrasettimanale, in contemporanea con altri eventi in chiaro di valore assoluto (semifinale di Coppa Italia e Clàsico di Coppa del Re) nonché la simultanea distribuzione di altre due partite di campionato sammarinese che hanno generato riscontri più che positivi.



E se la gran parte degli iscritti ha seguito la sfida-scudetto collegandosi dal territorio italiano, non sono mancati curiosi europei (dalla Spagna in particolare, ma anche da Grecia, Polonia e Francia), così come collegamenti d’Oltreoceano. Si tratta in questo caso delle decine di appassionati di calcio sammarinese residenti in Argentina, ma anche in Brasile, Uruguay, Messico e Stati Uniti. Non una novità assoluta per TITANI.TV, che abitualmente registra accessi pure dall’Estremo Oriente (Cina e Corea del Sud principalmente), come da Scandinavia e Medio Oriente. Insomma, un prodotto che piace trasversalmente e coinvolge appassionati a diverse latitudini del globo, in costante crescita ed espansione che soprattutto permette al calcio sammarinese di acquisire una dimensione internazionale. Senza limitazioni o compromessi: tutte le partite, tutti i gol e tutti i momenti chiave – da qualsiasi parte del mondo – sono disponibili su TITANI.TV, sia in diretta che in differita. Perdipiù a costo zero: è infatti sufficiente registrarsi sulla piattaforma con una e-mail per entrare a far parte di una comunità che ad oggi registra circa 7,500 utenti collegati da tutto il mondo.