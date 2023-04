Sede e gestore temporanei per l'ufficio Iat di Verucchio, che ha riaperto al pubblico

Attualità

Verucchio

| 16:25 - 07 Aprile 2023

Riaperto lo Iat a Verucchio.



In attesa del vincitore del bando per l’affidamento triennale del servizio di gestione Informazione e Accoglienza Turistica, con possibilità di rinnovo per due anni e proroga di ulteriori sei mesi, l’Ufficio Iat di Verucchio ha riaperto oggi (venerdì 7 aprile) i battenti con l’affidamento temporaneo alla I Feel Good - Travel, società specializzata in marketing del territorio con sede in via Del Vecchio Ghetto 4 a Villa Verucchio.



Temporanea la gestione e anche la location: il servizio sarà infatti espletato nella hall del municipio, al civico 23 di Piazza Malatesta e sarà svolto in presenza ogni fine settimana fino al 4 giugno: il venerdì dalle 15.30 alle 18.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.30. Nuovo anche il numero di telefono, lo 0541-673928, che sarà invece attivo sette giorni su sette dalle 10 alle 18.30 per informazioni e prenotazioni. L’ufficio sarà inoltre contattabile via mail a iat@comune.verucchio.rn.it.