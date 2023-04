Nel cruscotto dosi di cocaina confezionate, era in Italia con il visto turistico: arrestato

Cronaca

Misano Adriatico

| 16:03 - 07 Aprile 2023

In Italia con un visto turistico, è stato arrestato per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio. Un 25enne albanese è finito nei guai, fermato nella giornata di ieri (giovedì 6 aprile) dai Carabinieri, al termine di una rapida attività di indagine. Il giovane è stato fermato alla guida della sua auto, tra Riccione e Misano: in un vano sotto il cruscotto i Militari hanno rinvenuto delle dosi di cocaina. I successivi accertamenti hanno fatto scoprire circa un etto della stessa sostanza stupefacente in un ripostiglio, nella disponibilità del 25enne, situato in un palazzo condominiale in cui il giovane non risiede. In totale i grammi di cocaina sequestrati sono stati 130: sullo stupefacente sarà effettuata perizia tossicologica. Nel contempo il giudice ha convalidato l'arresto del giovane, difeso dall'avvocato Umberto De Gregorio, e accolto i termini a difesa, fissando l'udienza per il 18 aprile 2023.