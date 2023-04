Pasqua e Pasquetta tra dinosauri, insetti xxl, star del web e tanto altro nei Parchi Costa della Romagna

Attualità

Rimini

| 15:40 - 07 Aprile 2023

'Il Mondo dei Dinosauri' all'Acquario di Cattolica, Costa Parchi.

I ponti di primavera, con partenza a Pasqua e Pasquetta, vedono per centinaia di famiglie in arrivo sulla Riviera (provenienti da tutta Italia e anche molte dall’estero) la scelta di fare tappa non solo tra le meraviglie della costa ma anche nei parchi divertimento romagnoli di Costa Edutainment. Il Polo Costa Edutainment romagnolo, che comprende Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare Family Experience Park e Aquafan a Riccione e l’Acquario di Cattolica, è già ripartito a inizio aprile con novità, eventi e tante offerte e combinazioni, per riempire di emozioni il tempo libero di chi ama la natura e anche gite fuoriporta all’aria aperta.





“Si riparte con una stagione all’insegna del divertimento _ dichiara Patrizia Leardini, COO del Gruppo Costa Edutainment – Siamo molto ottimisti visto che la Riviera Romagnola ha un riempimento del 90% degli hotel. Partiamo con l’Acquario di Cattolica che riconferma la bellissima mostra dei dinosauri e apre la mostra di eccellenza Insetti XXL, Oltremare con un ricco palinsesto di eventi e ospiti a partire da domenica 23 aprile con i Dinsieme e domenica 30 aprile LaSabri e Pika, e infine Italia in Miniatura a Rimini, ricca di sorprese anche quest’anno”.





Ecco nel dettaglio, l’offerta dei parchi per il mese di Aprile a partire da questo fine settimana.





Acquario di Cattolica – Magico mondo con dinosauri e insetti giganti

L’ Acquario di Cattolica porta le prime novità di primavera con quattro percorsi al coperto che ospitano oltre 3000 animali di 400 specie diverse fra pesci, rettili, mammiferi e pinguini. Nel percorso Viola la mostra “Insetti Giganti, XXL Edition” rivela che ogni essere umano ci sono dai 20 ai 2000 kg di insetti che qui sono riprodotti in modo impressionante, fino a 200 volte. C’è anche un percorso novità all’aperto, Il Mondo dei Dinosauri, dove si incontrano un Tyrannosaurus Rex e tredici riproduzioni iperrealistiche di dinosauri, per sentirsi nel Giurassico, con in più un un’area scavo dove i bambini possono riportare alla luce fossili e ammoniti. Il percorso Blu è un viaggio sotto la superficie dell’acqua intorno al mondo, con gli squali toro e migliaia di pesci, meduse, cavallucci, murene, trigoni e i pinguini, fra i quali i tre cuccioli Pinguetta, Becchetto e Piumino. Nel percorso Giallo lontre, caimani e la tartaruga alligatore raccontano gli ecosistemi fluviali. In quello Verde si scoprono invece serpenti, sauri, anfibi e insetti curiosi, questa volta veri. Imperdibili gli appuntamenti gratuiti con le cibature degli animali, a cadenza. Dedicato ai piccoli il percorso interattivo Sulle orme dei Pinguini Imperatore, mentre l’area Plastifiniamola racconta tutto l’impegno di Costa Edutainment per l’ambiente, raccontato anche dalla mostra “Guardami” dell’artista emergente Mattia Branchesi: uno sguardo sulla natura attraverso gli occhi degli animali. Tornano anche gli Incontri Straordinari, appuntamenti su prenotazione, che accompagnano il pubblico Dietro le Quinte e fra I Segreti del Rettilario.

Info e biglietteria online sul sito

www.acquariodicattolica.it





Oltremare Riccione – Ogni ora un’avventura

All’Oltremare Family Experience Park di Riccione ogni ora si vive un’avventura, tra animali e grandi spazi verdi. Le soprese più grandi sono con le star del web: Domenica 23 aprile ci saranno i Dinsieme, Domenica 30 Aprile sarà la volta di LaSabri e Pika. Entrambi incontreranno i piccoli ospiti per autografi e foto (eventi gratuiti inclusi nel biglietto d’ingresso, su prenotazione fino a esaurimento posti una volta arrivati al parco). Con il Passaporto dell’Avventura, offerto gratuitamente a ogni famiglia, ogni giorno si affrontano sfide nelle diverse aree del parco. Immancabile la foto con la mascotte Ulisse, il delfino più simpatico d’Italia che vive nella Laguna più bella d’Europa, con gli altri amici delfini. All’Arena dei Rapaci, falchi, gufi e grifoni, incuriosiscono il pubblico nel volo libero, e novità assoluta in Fattoria c’è il Volo dell’Arcobaleno con i coloratissimi pappagalli. Di grande impatto l’area del Delta, dove hanno trovato casa storioni, cigni, fauna selvatica e flora tipica. Qui si attraversa il laghetto a bordo di una canoa, si cavalcano pony e si può superare solo con coraggio il Percorso Avventura. Accanto all’Australia Experience dove vivono i wallaby, c’è poi la giungla Darwin con gli enormi alligatori. Nell’area Salva una specie la mostra ‘Scart: il lato bello e utile del rifiuto – Un mare da salvare’ e tanti progetti di Costa Edutainment per salvaguardare l’ambiente.

Info e ticket sul sito

www.oltremare.org





Italia in Miniatura – Vacanze Italiane

Italia in Miniatura è la tappa imperdibile sulla Riviera di Rimini, che dal 1970, omaggia il paese più bello del mondo con oltre 300 miniature di monumenti d’Italia e d’Europa. In pochi minuti si visita il Duomo di Milano, per poi arrivare al Colosseo, facendo tappa per un selfie davanti alla Torre di Pisa o la Tour Eiffel. Ogni città e piazza è ambientata in un paesaggio da sogno fra 5000 veri alberi in miniatura, trenini che sfrecciano, isole, corsi d’acqua, cascate, ponti e animazioni interattive. Si può poi navigare Venezia in gondola e scivolare a bordo di tronchi nella Vecchia Segheria. Sulla Monorotaia si viaggia a mezz’aria, e con un altro trenino ci si addentra nella favola di Pinocchio. A Italia in Miniatura tutto è fatto per interagire: Scuola Guida Interattiva, Castel Sismondo, Esperimenta, Piazza Italia. I muri sono… parlanti e nel Pappamondo si incontrano i colorati pappagalli variopinti. Spazio ai più piccoli fra le fra palline multicolori della divertentissima Play Mart. Con piccolo supplemento si accede a Cinemagia7D e AreAvventura. Il parco ha diverse aree picnic e punti ristoro interni.

Info e biglietti online sul sito

www.italiainminiatura.com





Combinazioni Parco + Hotel con le strutture della Riviera

La sinergia con i protagonisti dell’ospitalità sulla Riviera Romagnola è uno dei punti di forza dei Parchi CE Romagna. Fra gli oltre 3000 hotel del territorio, quelli che collaborano con i parchi hanno una vetrina dedicata sui siti di Italia in Miniatura, Oltremare, Acquario di Cattolica e Aquafan. Chi sceglie i parchi può trovare la sistemazione ideale in pochi click. Italia in Miniatura, Oltremare e Acquario di Cattolica sono parchi pet-friendly: gli amici a quattro zampe possono entrare, con modalità indicate sui siti web di ciascun parco.





I parchi CE amici dell’ambiente

L’impegno dei Parchi Costa Edutainment nei confronti dell’ambiente è attivo su tutti i fronti, Già dal 2022 i parchi affidano il 100% proprio fabbisogno energetico a fonti rinnovabili e si impegnano a ridurre il fabbisogno d’acqua, già abbattuto del 20%. Si tratta di un impegno concreto e coerente con la mission del Gruppo CE che attraverso le emozioni sensibilizza il pubblico nei confronti del Pianeta.