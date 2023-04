Misano, scuola elementare Capoluogo: nuovi infissi per l'efficientamento energetico

Attualità

| 15:26 - 07 Aprile 2023

La scuola elementare Capoluogo di Misano Adriatico è interessata in questi giorni da alcuni interventi di manutenzione. Approfittando della chiusura dell'edificio per le vacanze di Pasqua, si sta provvedendo alla sostituzione di 14 infissi con altrettanti infissi altamente performanti dal punto di vista del risparmio energetico e dotati di persiane frangisole elettriche per ottimizzare la luce all'Interno delle aule.

Il costo complessivo dei lavori ammonta a 90.000 euro, finanziati con fondi destinati all'efficientamento energetico nell'ambito del Pnrr.

I lavori saranno completati in tempo per il ritorno in classe degli alunni al termine della pausa pasquale. Nel corso dell'anno si procederà con ulteriore stralcio di intervento che porterà alla sostituzione di altri infissi.