Pasquetta fuoriporta uguale 'Somar lungo': anche il vescovo alla biciclettata di Zeinta di Borg

Eventi

Rimini

| 14:31 - 07 Aprile 2023

La presentazione della 15a edizione del Somar lungo a Rimini.

Tutto pronto per la 15a edizione del Somar lungo: la pasquetta in bicicletta che si snoderà da Borgo Marina per arrivare al Santuario delle Grazie.

Quest’anno il Somar Lungo è dedicato al tema della siccità: acqua è sinomimo anche di cibo, è necessario limitarne l’uso ogni giorno, altrimenti anche alcuni alimenti inizieranno a scomparire. Per questa e tante altre ragioni è sempre più necessario avere un atteggiamento responsabile. La biciclettata andrà quest’anno alla scoperta delle fonti d’acqua riminesi.



Alle 8.30 dal Caffè delle Rose partiranno in parallelo un corteo di bici e un gruppo a piedi, guidati dall'Architetto Pier Luigi Foschi, già Direttore dei Musei Comunali di Rimini, per arrivare al Santuario delle Grazie in via Covignano, passando per il centro storico. Grande novità di questa edizione sarà la presenza di Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo di Rimini che da grande sportivo accompagnerà la biciclettata alla partenza.

Prevista una prima tappa alla Fontana dei 4 Cavalli, poi sosta al Ponte di Tiberio, e successivamente in piazza Cavour per conoscere la storia della Fontana della Pigna.

Si proseguirà fino a via Dario Campana dove è situata l’antica edicola ottocentesca di Gaetano Urbani che fino ai primi del ‘900 conduceva acqua alla Fontana della Pigna in piazza Cavour.



Al termine della visita il corteo ripartirà alla volta del Santuario Santa Maria delle Grazie dopo una tappa alla Centrale idrica di Romagna Acque – Società delle Fonti.

Dalle 13 nello spettacolare piazzale del convento secentesco (il Santuario si trova sul colle Covignano, con un meraviglioso belvedere sul mare) sarà predisposta un'area attrezzata dove consumare la Ligaza, il tradizionale pranzo al sacco all'aperto con il quale i riminesi concluderanno la gita fuori porta il giorno di Pasquetta.

Tante le iniziative anche per il pomeriggio: spettacolo comico e clownerie, per grandi e i piccini, “Qui e ora” del comico Morris Joy. Per chi non è mai sazio di cultura: Visita al Museo degli Sguardi, aperto per l’occasione con visita guidata dalle 15 alle 17. Nel pomeriggio spettacolo comico, visita al Museo Missionario e Museo degli Sguardi, e alle 17 Santa Messa.



programma:

ore 8.30

Ritrovo al Caffè delle Rose ai primi 100 che si presentano caffè o cappuccino gratis, distribuzione gadget: palloncini e maglietta

ore 8.45

Partenza

ore 9.00

Sosta alla Fontana dei 4 Cavalli

ore 9.30

Sosta al Ponte di Tiberio

ore 10.00

Sosta alla Fontana della Pigna di Piazza Cavour

ore 11.00

Sosta alla antica edicola di Via Dario Campana

ore 12.00

Sosta e visita guidata alla Centrale idrica della Società Romagna Acque in via Covignano

ore 13.00

Arrivo al Santuario delle Grazie, “ligaza” (pranzo in area attrezzata) con gli Alpini del Gruppo di Rimini

ore 14.30

Spettacolo comico e clownerie 'Per il mondo' con il mimo Morrjs Joy

Visita al Museo Missionario e al Museo degli Sguardi

ore 17.00 Santa Messa



Iniziative Gratuite



In caso di maltempo la ligaza sarà consumata al coperto presso i locali secenteschi del Convento delle Grazie