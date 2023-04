Cattolica, salvo il mercatino estivo davanti giardini De Amicis

Attualità

| 14:28 - 07 Aprile 2023

Lungomare Rasi Spinelli.





Incontro ieri mattina (giovedì 6 aprile) tra l'amministrazione comunale di Cattolica e gli "operatori del proprio ingegno" che durante l'estate danno vita ad un mercatino, nel tratto di lungomare Rasi-Spinelli di fronte ai Giardini de Amicis, esponendo le proprie creazioni. La riunione faceva seguito a precedenti incontri ed interlocuzioni sul tema dell'occupazione degli spazi del rinnovato lungomare.



Dal faccia a faccia è emersa la nuova e definitiva proposta che prevederà ogni sera, sette giorni su sette, la possibilità di 11 stalli che verranno occupati secondo un calendario di turnazioni quotidiane da prestabilire. Il numero di operatori totali aumenta da 19 a 22, a questi si richiede anche che riservare un piccolo spazio del proprio banco da adibire alle produzioni da realizzarsi in loco. Riconosciuta, inoltre, la possibilità di usufruire di un parcheggio per carico e scarico in un'area adiacente al mercatino stesso. L'intenzione dell'amministrazione è di lasciare la possibilità agli operatori di autogestirsi nella turnazione e nell'occupazione degli spazi. Qualora questo non accadesse, o per altre ragioni non fosse possibile, il Comune si farà carico di predisporre un calendario nel rispetto dell'equità.



In precedenza sono state scartate degli stessi operatori altre soluzioni quali l'allestimento del mercatino, 7 giorni su 7, al lungofiume Ventena, o per 5 sere alla settimana nella Piazza del Mercato Coperto, ed in ultimo l'ipotesi, tutta da vagliare preventivamente, di spostare gli stalli in Viale Pascoli per 5 giornate su 7.



"Li abbiamo ascoltati - sottolinea la sindaca Franca Foronchi - e cercato di approdare insieme ad una soluzione che fosse equilibrata per tutti. Che venisse incontro a questi operatori che del loro ingegno fanno il proprio lavoro e d'altra parte potesse armonizzarsi con le esigenze della comunità. Va ricordato che siamo di fronte ad una organizzazione completamente nuova con degli spazi ed il nostro fine rimane quello di dare possibilità a tutti di viverli al meglio. Garantire quindi la pedonalità, il passaggio di carrozine e passeggini, evitando imbuti sulla nostra passeggiata turistica".