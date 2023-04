La Romagna del vino in riva al mare: torna a Cattolica il Wein Tour

Attualità

Cattolica

| 14:07 - 07 Aprile 2023

Presentazione Wein Tour 2023 a Cattolica.

Annunciate le date del Wein Tour che torna a Cattolica dal 19 al 21 maggio. Il Wein Tour Cattolica apre le porte dell’estate portando in riva all'Adriatico il meglio della produzione vitivinicola dell'Emilia-Romagna. L’evento di anno in anno cresce in numeri e importanza, confermandosi come riferimento per il settore. Le date della settima edizione, organizzata dal comitato Cuore di Cattolica e Veronica Pontis in collaborazione con l’amministrazione comunale, sono state anticipate ieri in anteprima alle associazioni di categoria e agli operatori economici del territorio, riuniti al Palazzo del Turismo, durante l’incontro con l’assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi e la dirigente Claudia Rufer.



Il format della kermesse, accanto alle degustazioni di vini e prodotti tipici lungo la passeggiata enogastronomica nel centralissimo viale Bovio, proporrà anche quest'anno i seminari con relatori del settore vitivinicolo ed esperti di alto livello. Ogni edizione ha coinvolto sempre più wine lovers, con migliaia di partecipanti italiani e stranieri desiderosi di arricchire la propria cultura del vino. I relatori saranno annunciati a breve dall’organizzazione, che anticipa saranno nomi di esperti di acclamata fama. Il Wein Tour Cattolica è un'occasione di promozione eccezionale e opportunità di dialogo con le strutture ricettive della riviera, che sempre più si rivolgono a un segmento di turisti amanti dell'enogastronomia, delle tipicità e delle eccellenze dell'Emilia-Romagna.