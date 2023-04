Parco del Mare Nord: auto sulle aiuole, il Comune 'installa' i cordoli

Attualità

Rimini

| 13:35 - 07 Aprile 2023

Parco del Mare Nord Torre Pedrera ARCHIVIO.





Da martedì prossimo (12 aprile) prenderanno il via a Rimini i lavori per evitare il transito dei veicoli sulle aiuole collocate in prossimità della carreggiata stradale, tra le vie San Salvador e Porto Palos, e in adiacenza alla pista ciclabile, nel tratto di lungomare nord tra Torre Pedrera e Viserba. L'intervento di installazione di un cordolo perimetrale e della relativa segnaletica permetterà anche un miglior attecchimento della vegetazione, garantendo una maggior sicurezza dei ciclisti che transitano sulla pista ciclabile. Il passaggio delle auto a una velocità non commisurata e senza seguire l'andamento curvilineo della strada, con la relativa "invasione" delle aiuole, ha infatti impedito la crescita della vegetazione, causando, in alcuni casi, la rottura dell'impianto di irrigazione e la formazione di pericolose buche.



L’intervento, che avrà un costo complessivo di circa 100 mila euro è stato affidato alla ditta

Edil Sagea srl di Santarcangelo di Romagna e sarà concluso entro la prossima estate.