Regolamento Chiringuito, le reazioni: 'Spiaggia non è discoteca, ma serve viverla di sera'

Attualità

Rimini

| 13:11 - 07 Aprile 2023

Da sinistra: Marco Mauri e Fabrizio Pagliarani.



Il consorzio operatori balneari Marina riminese e il consorzio Ristobar spiaggia Rimini di Confesercenti plaudono alla conferma delle linee guida adottate dal Comune di Rimini per il servizio dei chiringuiti.



Fabrizio Pagliarani, presidente del consorzio Marina riminese, definisce la spiaggia "un laboratorio del turismo" dove è fondamentale sperimentare offerte nuove per attrarre i turisti. E la scelta dell'amministrazione comunale, evidenzia Pagliarani, conferma Rimini come "città aperta che detta le mode".



Marco Mauri, presidente di Ristobar, auspica che il regolamento possa porre fine alle polemiche. Un freno per "gli eccessi di quei pochi soggetti che trasformavano la spiaggia in discoteca, snaturando l'offerta dei chiringuiti", ma anche una tutela per gli operatori che "vogliono continuare a proporre un servizio così apprezzato dalla clientela".



Per Mirco Pari, direttore Confesercenti Provincia di Rimini, non si può tornare indietro: "Vivere la spiaggia la sera è richiesto da giovani, residenti e turisti, non si può tornare indietro". L'arenile non deve trasformarsi in un luogo con musica e dj set, ma la spiaggia non può tornare indietro, proponendo "un'offerta diversificata, specializzandosi chi nella ristorazione, chi nel relax".