Il Rubicone Volley regala uova di Pasqua ai giovani pazienti della Sol et Salus

| 12:55 - 07 Aprile 2023

Paolo Zerbinati.



Una dolce sorpresa ha allietato i giovanissimi pazienti del reparto di neuro-ortopedia dell’Ospedale Sol et Salus che hanno ricevuto in dono un uovo di Pasqua offerto dalla Società Rubicone Volley di San Mauro, da diversi anni vicina all’ospedale del quale si avvale per le esigenze medico-sanitarie dei propri atleti.



I dirigenti della società, Renzo Pivi Magnanelli, Riccardo Buda e Bruno Dellamotta, hanno personalmente consegnato ai ragazzi uova pasquali e gadget sportivi nel corso di un piacevole momento conviviale alla presenza dei genitori, dei medici e del personale del reparto di Chirurgia Funzionale, una super specializzazione, eccellenza dell’Ospedale Sol et Salus, che si propone di correggere le deformità degli arti superiori/inferiori per patologie.



Il reparto è guidato dal dottor Paolo Zerbinati, chirurgo neuro ortopedico che, con il dottor Jonathan Bemporad, fisiatra responsabile della neuroriabilitazione e il supporto del Gait & Motion Analysis Laboratory diretto dal dottor Davide Mazzoli, si occupa di problematiche relative al movimento in pazienti con lesioni neurologiche, come malattie cerebro vascolari (ictus), paralisi cerebrali infantili, traumi cranio encefalici e malattie neuro muscolari.



L'ospedale Sol et Salus, che da alcuni anni ha intrapreso l'attività di chirurgia neuro-ortopedica e successiva riabilitazione, anche in ambito pediatrico, è oggi è un’eccellenza a livello europeo nella cura della spasticità, ed è l’unica struttura in Italia che comprende insieme la chirurgia funzionale, la riabilitazione e il laboratorio di analisi del movimento.



La permanenza in ospedale per i bambini è un momento delicato, per questo, al fine di rendere il periodo di degenza il più sereno possibile, la direzione aziendale, impegnata per mission nel promuovere il benessere e l’umanizzazione dei percorsi di cura, accoglie e sostiene da anni ogni iniziativa e progetto che ne permetta la realizzazione.



Oltre alle uova pasquali i piccoli degenti riceveranno la visita dei ‘Supereroi’, un gruppo di giovani volontari che lunedì, giorno di Pasquetta, hanno in serbo per loro una ulteriore e sicuramente gradita sorpresa.