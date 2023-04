Buffet della frutta a scuola: la novità per l'Isola Blu di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:47 - 07 Aprile 2023

Nel nido e nella scuola dell'infanzia del polo Isola Blu di Rimini, dopo le vacanze pasquali, arriva il buffet della frutta. In tutte e due le sezioni verrà allestito un tavolo per il buffet della frutta, dalle 8.30 alle 9.30, a cui i bambini avranno libero accesso. Inoltre ogni giorno due bambini diversi della scuola dell'infanzia ricopriranno un ruolo nella gestione: dovranno prendere dall'ausiliaria il contenitore della frutta, da portare nei due spazi predisposti per il buffet, poi quando il contenitore sarà vuoto, dovranno riportarlo indietro. Con l’arrivo della bella stagione e dell’accoglienza realizzata in giardino, lo spazio per il buffet si sposterà all’aria aperta.



In questa prima fase di proposta, la frutta sarà offerta in contenitori specifici posizionati in punti diversi, tali da favorirne la libera fruizione, sotto il controllo del personale, che provvederà a tagliare e preparare la frutta esaltandone la freschezza, non preparandola solo in una unica soluzione, ma sul momento. "La sperimentazione, che verrà strutturata dalla prossima settimana, è comunque già stata anticipata da una giornata di prova, con riscontri positivi per i bimbi, che l’hanno accolta con fluidità e naturalezza", evidenzia l'amministrazione comunale. Gli educatori inoltre "sono rimasti piacevolmente colpiti dall'aver osservato che questo lasciare spazio all'autodeterminazione delle bambine e dei bambini ha portato anche alcuni di quelli che abitualmente non la consumano a mangiarla".



Oltre il polo per l'infanzia "Isola blu", anche le educatrici del polo per l'infanzia "Peter Pan" hanno partecipato alla formazione e già sperimentato queste novità, per la quale sono in corso di valutazione modalità e tempistiche per eventuali sviluppi.