Da pilota a manager di un giovane talento, nuova 'vita' per Alex De Angelis

12:29 - 07 Aprile 2023

L’ex pilota della MotoGP e collaudatore della Ducati per lo sviluppo della nuova MotoE, Alex De Angelis affronterà una nuova e inedita sfida nel corso del 2023. Il sammarinese, da anni attivo nella ricerca di nuovi talenti e nella valorizzazione di giovani piloti anche grazie alle attività del Team Roc’n’DeA che gestisce insieme al collega Massimo Roccoli, ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza in veste di manager del pilota emergente Gabriel Tesini.



De Angelis e Tesini, entrambi cittadini della Repubblica più antica del Mondo, quella di San Marino, hanno stretto una collaborazione per vedere crescere sempre di più la presenza di piloti del Titano sulla scena internazionale.



Alex De Angelis: “Per me si tratta di una nuova sfida, forse l’unica nel mondo delle moto che non ho ancora percorso. È arrivato il momento di fare un passo in avanti e mettere a disposizione la mia esperienza non solo in pista, ma anche per tutti quegli aspetti che anche io mi sono trovato a gestire nella mia carriera. So quanto sia importante avere accanto la persona giusta che faccia gli interessi del pilota e che riesca a consigliare in ottica di una crescita costante e per il raggiungimento dei propri obiettivi. Non avrei avuto la carriera che ho percorso se non avessi avuto vicino a me persone di valore. Oggi mi sento di voler aiutare in modo strutturato un giovane talento di San Marino. Ho avuto modo di vedere in azione Gabriel Tesini negli anni e mi ha colpito la sua determinazione. Per certi versi vedo in lui la voglia di correre e di fare bene che avevo io agli inizi. Sono convinto del valore di Gabriel e farò di tutto per aiutarlo a crescere per arrivare, quando sarà possibile, al suo debutto internazionale”.

Gabriel Tesini, classe 2009, ha già fatto vedere molto riguardo al suo talento per le competizioni in moto. Componente dei Talenti Azzurri della FMI, ha vinto il Campionato Italiano Minimoto C e il Campionato Europeo Minimoto nel 2020, ha conquistato il secondo posto nel Campionato MiniGP 50cc nel 2021 e lo scorso anno è stato il miglior Roockie della PreMoto3 nel CIV, chiudendo il campionato in quinta posizione. Nel 2023 Gabriel Tesini correrà ancora nella PreMoto3 cercando di portare il più in alto possibile i colori della squadra lombarda AC Racing Team e lo farà con al suo fianco Alex De Angelis.