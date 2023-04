Cattolica, la sindaca promuove 'i conti': debito calato e oltre un milione di avanzo dal bilancio

Attualità

Cattolica

| 12:21 - 07 Aprile 2023

Franca Foronchi, sindaca di Cattolica.



La giunta comunale di Cattolica ha approvato ieri (giovedì 6 aprile) il rendiconto di gestione 2022, dal quale è emerso un avanzo di 1,5 milioni di euro. Entro fine mese dovrà arrivare il via libera del consiglio comunale. Nel contempo c'è soddisfazione da parte della sindaca Franca Foronchi, che sottolinea "il raggiungimento degli obiettivi prefissati", rimarcando la gestione della spesa "efficace" e il calo del debito, sceso da 18 milioni a 16,4. "Una riduzione a singolo cittadino pari in pratica a 100 euro, da 1.084 a 985 euro", evidenziano da palazzo Mancini.



Sull'avanzo, 200.000 euro saranno aggiunti ai fondi stanziati a bilancio per la riqualificazione cittadina. Il milione e 300.000 euro rimanente rimarranno a disposizione per le emergenze. D'altro canto nel 2022 il Comune ha impiegato 361.000 euro di avanzo per contrastare il caro energia, mentre 85.000 euro sono stati impiegati per il rinnovo del contratto dei dipendenti. Un punto che sta a cuore la sindaca: "Vogliamo ridurre l'incidenza della spesa per il personale sulle spese correnti. L'incidenza è scesa al 26,85%, sotto il 27%, come stabilito dalla legge". In conclusione la sindaca evidenzia il mancato aumento delle tasse (è rimasta invariata anche l'imposta di soggiorno", "mentre molto si è andato ad aggiungere per il settore del sociale".

ric. gia.