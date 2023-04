Riccione, sold out per Pif e Francesco Piccolo in scena al Palazzo del Turismo

Eventi

Riccione

| 11:41 - 07 Aprile 2023

Francesco Piccolo e Pif.

Si conclude con un sold out La bella stagione 2022/23, il cartellone teatrale della città di Riccione, organizzato da Riccione Teatro e quest’anno ospitato al Palazzo del Turismo. Ad attirare l’interesse del pubblico sono Francesco Piccolo e Pif, che saliranno insieme sul palco mercoledì 19 aprile, alle 21.







Scrittore e sceneggiatore, già vincitore del Premio Strega con il romanzo-confessione Il desiderio di essere come tutti, Francesco Piccolo porta in scena un altro dei suoi cavalli di battaglia, Momenti di trascurabile (in)felicità, trasposizione di tre dei suoi maggiori successi editoriali: Momenti di trascurabile felicità (2010), Momenti di trascurabile infelicità (2015) e Momenti trascurabili vol. 3 (2020). Pif lo accompagna nello spettacolo, come ospite d’eccezione, e torna così a confrontarsi con i testi di Piccolo dopo essere stato protagonista dell’adattamento cinematografico di Daniele Luchetti Momenti di trascurabile felicità (2019).







Insieme, Piccolo e Pif ci fanno rivivere quei piccoli momenti che accomunano le nostre vite quotidiane, attimi che a volte dimenticheremmo volentieri, ma che grazie al suo racconto riescono a strapparci un sorriso divertito. Sul palco risuona inconfondibile la voce di Piccolo, il suo stile leggero e vitale. “Ogni volta che ho letto dei momenti in pubblico” confessa “mi sono reso conto che l’adesione totale della mia voce al personaggio che attraversa questi libri è un modo per raccontarli ancora meglio.”