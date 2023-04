Taglio del nastro per la Ruota Panoramica di Bellaria Igea Marina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:26 - 07 Aprile 2023

Ruota panoramica di Bellaria.

Domani (sabato 8 aprile), alle ore 11.00 ed alla presenza del Sindaco Filippo Giorgetti, si terrà l'inaugurazione della ruota panoramica di fresca installazione in piazzale Capitaneria di Porto a Bellaria Igea Marina: data a partire dalla quale l’attrazione sarà ufficialmente funzionante e fruibile.



La ruota panoramica collocata in prossimità del molo di levante, è alta circa 38 metri, insistendo su una superficie di 10 metri per 15. Una novità per Bellaria Igea Marina, che sarà a disposizione di cittadini e turisti tutti i giorni in orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 24.00; i costi saranno di 8 euro per gli adulti e di 5 euro per gli under 12, con prevista una serie di scontistiche ed esenzioni.



Proprio il primo cittadino, in vista del taglio del nastro, esprime alcune considerazioni in merito alla nuova attrazione di piazzale Capitaneria di Porto. “La ruota sul porto canale è stata fortemente voluta da subito dalla nostra Amministrazione sin dal suo insediamento nel 2019 e il suo iter, purtroppo a causa del Covid e di alcune lungaggini burocratiche, è stato per ovvie ragioni rallentato fino a quest’anno”, la premessa. “Finalmente siamo pronti per la Pasqua e la prossima estate 2023”, continua, “con un’attrazione che per qualità, funzionalità e aspetto estetico certamente impreziosirà l'offerta del nostro territorio: per i cittadini e in ottica turistica, penso a quelle famiglie con bambini e ragazzi sotto i 12 anni, quel target family strategico per il nostro comparto turistico. Al punto che ben il 36% dei nostri ospiti ha appunto meno di 12 anni.”



“La collocazione della ruota”, sottolinea, “va poi a conferire un’ulteriore connotazione al porto di Bellaria Igea Marina, con un elemento caratteristico e gradevole, che aggiunge bellezza ed evidenzia la centralità della zona. Un porto canale che vogliamo sempre più luogo di unione, andando a completare la passeggiata terminata nel 2019 lungo l’asta del fiume con collocazione della fontana; ora la ruota, ideale elemento di cerniera dei due lungomari lato Bellaria e lato Igea Marina, ma anche quinta scenica accattivante per gli eventi che si terranno nella zona: che saranno tutt’altro che ridimensionati, dalla manifestazione Bell'Italia al Gusto del porto, dai fuochi d’artificio ai concerti. Senza considerare che”, conclude, “a fronte di eventi che, inevitabilmente, copriranno determinati giorni della bella stagione, la ruota sarà invece, per mesi, un riferimento continuativo e quotidiano, suggestivamente illuminato la sera.”



Per ulteriori informazioni sulla ruota panoramica di Bellaria Igea Marina è possibile contattare il 345.1259751.