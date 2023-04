Ubriaca al volante centra due auto in sosta e finisce sul marciapiede

Cronaca

Coriano

| 11:21 - 07 Aprile 2023

Corpo intercomunale di Polizia Locale Riccione, Misano e Coriano.

Alle tre di pomeriggio si è messa al volante dopo essersi ubriacata: ha preso il controllo del mezzo che guidava, ha centrato due auto in sosta e, uscendo di strada, è finita su un marciapiede.



E’ successo martedì 4 aprile in viale Giovagnoli a Coriano attorno alle 15. La donna, 48 anni, alla guida di una piccola utilitaria, non era assolutamente in condizioni di condurre un mezzo. Dieci minuti dopo l’incidente è stata raggiunta dagli agenti di un equipaggio del Corpo intercomunale di Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, che hanno riscontrato immediatamente la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza. Gli agenti hanno sottoposto la 48enne alla prova etilometrica da cui è risultato che si era messa alla guida con un tasso alcolemico di 3,08 g/l, valore di sei volte superiore a quello consentito.





Patente ritirata e autoveicolo sequestrato



Di conseguenza, la donna è stata denunciata per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale. Non solo, le è stata ritirata la patente e anche l'autoveicolo è stato sottoposto a sequestro.



“Il contrasto e la prevenzione dell'incidentalità - dice la comandante Isotta Macini - assumono fondamentale importanza per la Polizia locale al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini, soprattutto dobbiamo evitare che le persone si mettano alla guida dopo avere assunto alcol o sostanze stupefacenti”.



Il Corpo intercomunale di Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano si associa al messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica: “Quando guidate avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non distruggetela per un momento di imprudenza. Non cancellate il vostro futuro”.