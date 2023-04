Calcio RSM: vince La Fiorita, risorge il Cailungo con doppietta di Canini. Hurrà Virtus

Sport

Repubblica San Marino

| 10:27 - 07 Aprile 2023

L'attaccante del Pennarossa Stefanelli.



Attacchi scatenati nella ventisettesima giornata: sono addirittura 28 i gol prodotti nel terzultimo turno della stagione regolare, 18 dei quali griffati nei quattro posticipi disputati nella serata di ieri. La Fiorita e Virtus la risolvono nel secondo tempo, dopo aver guadagnato l’intervallo a reti inviolate contro Murata e Folgore. I campioni uscenti sbloccano l’incontro su calcio d’angolo con Fatica, a segno al 49’ complice l’uscita rivedibile di Gueye. Il raddoppio è frutto dello sfortunato tocco di Costantini che devia nella propria porta, mentre a metà frazione Vitaioli calcia sulla traversa il rigore del potenziale 3-0. La Fiorita sale così a 56 punti in classifica, distante tre lunghezze dalla vetta ma con il turno di riposo da osservare in occasione dell’ultima giornata.



Sfonda quota 50 la Virtus, capace di superare 2-0 la Folgore. Anche qui, dopo un primo tempo senza gol e scivolato via sul tema di un sostanziale equilibrio, la partita si sblocca in avvio di secondo tempo. Splendida azione palla al piede degli uomini di Bizzotto, che vanno in porta sull’asse Tortori-Buonocunto per liberare Pedrini davanti a Pollini. L’extra-pass a favore di Benincasa vale il vantaggio Neroverde ad opera dell’attaccante felsineo che deve solo appoggiare in fondo al sacco. Dista poco più di un quarto d’ora il bis, quando i ruoli in rifinitura e conclusione si invertono: stavolta è Benincasa ad armare la stoccata di Pedrini, al secondo centro in campionato.



È salito invece a quota 17 reti nel torneo, grazie alla tripletta di ieri sera, Mattia Stefanelli. Assoluto protagonista dell’autorevole vittoria del Pennarossa sul Fiorentino, il bomber sammarinese aggancia Prandelli in vetta alla classifica marcatori potendo addirittura vantare una media gol migliore. L’attaccante biancorosso ha giocato quattro partite ed oltre duecento minuti in meno del collega in forza al Cosmos, vantando il rapporto di un gol ogni 96 minuti. Il club di Chiesanuova ha ipotecato il successo nel primo quarto d’ora, quando i ragazzi guidati da Pizzolante volano sul 3-0. Ad aprire le marcature è Zago, prima del tap-in di Stefanelli e del bel destro a giro di Cecchetti. Al 35’ Stefanelli raddoppia il bottino personale trasformando un calcio di rigore. All’ora di gioco il pokerissimo è ancora a cura del bomber, implacabile di testa su punizione laterale di Mezzadri. L’espulsione occorsa a Francelli al 73’ dona al Fiorentino un finale di orgoglioso arrembaggio, nel quale Molinari trova il gol della bandiera dal dischetto. Poco prima del triplice fischio va a segno anche Filippi, in sganciamento offensivo.



Ci sono sette gol anche al Federico Crescentini di Fiorentino, dove il Cailungo ottiene una rotonda vittoria per 5-2. A passare in vantaggio sono proprio gli uomini di Protti, assente per squalifica ieri sera, con il rigore di Senja al 10’. Veemente reazione del Faetano, che impatta al 25’ con Ferrario – abile poi nel fornire l’assist del sorpasso a Persici quando all’intervallo mancano poco più di cinque minuti. I Gialloblù si fanno preferire per volume di gioco e occasioni create, ma pagano a carissimo prezzo gli errori commessi nelle due aree. Un rimpallo permette a Canini di pareggiare al 53’, poi Marinaro pesca il destro dalla distanza per il contro-sorpasso. Rivedibile l’intervento di Porcellini, che non è irreprensibile nemmeno sulla stoccata di Morri all’84’. Nel mezzo, un calcio di rigore che Mema si è visto respingere da un grande Benedettini – autore di diversi interventi risolutivi, oltre al penalty del potenziale 3-3 negato al Faetano. In pieno recupero l’assolo di Canini vale la doppietta dell’attaccante rossoverde (6 gol in 11 partite) e la vittoria del Cailungo, unica del lotto in corsa per l’undicesimo posto ad aver prodotto punti. La missione resta piuttosto complicata per Benedettini e compagni, attesi dall’infrasettimanale col Cosmos subito dopo Pasqua.