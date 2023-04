Imprenditori green lanciano appello contro l'allevamento intensivo di polli a Maiolo

Attualità

Novafeltria

| 07:21 - 07 Aprile 2023

I lavori di costruzione dell'allevamento intensivo di polli in località "Cavallara" di Maiolo.

Un gruppo di imprenditori green, tra cui i coltivatori di lavanda della San Leo Violet e l'apicoltore Marco Parasole, hanno lanciato un appello alle autorità italiane e alla Segreteria sammarinese al Territorio per fermare la costruzione dell'allevamento intensivo di polli a Maiolo. La portavoce del gruppo è Sabrina Berti, una coltivatrice di zafferano che sostiene il concetto di Blue economy e il rispetto dei ritmi naturali. Berti segnala i rischi dell'allevamento intensivo per l'inquinamento delle coltivazioni e delle falde acquifere, nonché per il benessere degli animali. L'appello vuole sensibilizzare alla salvaguardia della natura e all'importanza di dedicarsi alla terra per avere un rapporto col territorio che appartiene anche alle generazioni future. Si chiede inoltre ai politici di investire su progetti di tutela a lungo termine.