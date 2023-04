Sopralluogo in casa antica a Rimini: crollo del solaio ferisce due geometri

Cronaca

07 Aprile 2023

Due geometri di Rimini sono rimasti coinvolti in un incidente sul lavoro durante un sopralluogo in una vecchia casa. Nella tarda mattinata di ieri, (6 aprile) mentre effettuavano le misurazioni, il solaio sovrastante è crollato e del materiale edilizio è precipitato addosso a entrambi i professionisti. Uno dei geometri è rimasto ferito alla gamba, mentre il collega ha riportato ferite meno gravi. I sanitari del 118 sono intervenuti per trasportare il geometra ferito al Pronto Soccorso. La polizia di Stato ha effettuato i rilievi sul posto e l'incidente è stato segnalato al reparto di Ausl Romagna specializzato in incidenti sul lavoro. Fortunatamente, il geometra colpito non sembra essere in pericolo di vita.