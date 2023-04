Rimini Calcio, niente vittoria neppure contro il Fiorenzuola falcidiato dalle assenze. Al Neri è 1-1

Sport

Rimini

| 22:38 - 06 Aprile 2023

Un attacco portato da Vano, Pietrangeli e Delcarro.





Un Rimini dai due volti non sfata il tabù Neri (la vittoria manca praticamente da un girone, 2-1 all'Ancona del 10 dicembre) e si fa rimontare da un Fiorenzuola stoico, arrivato al Neri con tante defezioni e anche qualche giocatore acciaccato. Tabbiani ridisegna la squadra con il 3-4-1-2, mentre Gaburro conferma il 4-3-3. I biancorossi a loro volta erano privi di Gigli, Biondi, Sandri e Santini, assenze pesanti che però non giustificano il blackout della ripresa, anche perché di fronte aveva una squadra con sette under in campo.



Nel primo tempo il Rimini trova subito il gol con Delcarro, che poi di testa coglie una clamorosa traversa. Il cross in quest'ultima occasione è di un vivo Laverone che impegna due volte Battaiola da fuori area. Vano lotta come un leone, Gabbianelli inventa, Piscitella con le sue accelerazioni manda in tilt Danovaro, ma pecca di concretezza. Il Rimini chiude la prima frazione con 9 tiri, 6 in porta, 8 corner battuti, un Pasa ordinato e in buona condizione fisica, con la necessità di segnare il secondo gol nella ripresa per chiudere i conti. E invece il Rimini della ripresa è una squadra che non spinge, prova ad addormentare la partita con ritmi bassissimi, ma questo ravviva le speranze di un Fiorenzuola generoso, che prova a lanciare qualche pallone dalle parti di Zaccagno, inoperoso fino al 76', quando è chiamato a deviare una punizione di Sereni. È lo stesso ex di turno a pennellare il cross che sorprende la difesa e dopo una sponda arriva il colpo di testa ravvicinato di Bondioli. Il Rimini, che a tabellino nella ripresa registra un paio di tentativi e un rigore non fischiato, ma nssun tiro porta e nessun angolo, non ha le idee per rovesciare la partita. Gaburro finisce giustamente sul banco degli imputati: i cambi sono stati davvero troppo tardivi. Confidiamo in un po' di sana autocritica nel fine partita da parte dell'allenatore veneto: il peggiore, questa sera, è stato indubbiamente lui.



IL MIGLIORE: DELCARRO 7. Segna, colpisce una traversa, con i suoi inserimenti senza palla mette in difficoltà la difesa rossonera, che praticamente non riesce mai a seguirne i movimenti. Ed è uno dei pochi che non getta la spugna.



Rimini - Fiorenzuola 1-1

RETI: 8' Delcarro, 77' Bondioli.



RIMINI (4-3-3):

Zaccagno 6 - Laverone 6, Pietrangeli 6, Panelli 6 (46' Allievi 5.5), Haveri 5 - Delcarro 7, Pasa 6, Tonelli 5.5 (80' Rossetti Matteo s.v.) - Gabbianelli 6 (83' Rosso s.v.), Vano 6 (56' Mencagli 5.5), Piscitella 6 (83' Rossetti Mattia s.v.).

IN PANCHINA: Galeotti, Lazzarini, Tofanari, Regini, Tanasa, Accursi.

ALLENATORE: Gaburro 4.5

AMMONITI: Panelli, Tonelli, Delcarro.



FIORENZUOLA (3-4-1-2):

Battaiola 6.5 - Potop 6.5, Bondioli 6.5, Cavalli 6.5 - Danovaro 5 (34' Egharevba 6), Fiorini 6, Quaini 6, Oddi 6 - Piccinini 5.5 (76' Bontempi s.v.) - Sereni 6.5, Giani 6 (68' Anelli 6).

IN PANCHINA: Sorzi, Frison, Coghetto, Kenzin, Giallombardo.

ALLENATORE: Tabbiani 6.5.

AMMONITI: Quaini, Potop.



ARBITRO: Taricone di Perugia

NOTE: angoli 8-2. Tiri in porta 6-2, tiri totali 11-7. Recupero 1' pt, 4' st.