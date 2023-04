Rimini, aperte competizioni per startup del Wmf

Attualità

Rimini

| 19:28 - 06 Aprile 2023

Il festival dell'innovazione tecnologica e digitale Wmf apre tre concorsi rivolti a startup italiane e straniere che intendono presentare e promuovere i propri progetti imprenditoriali all'interno della manifestazione che si terrà alla fiera di Rimini dal 15 al 17 giugno.



I concorsi, realizzati in collaborazione con Esa - Agenzia Spaziale Europea e Pegasus Tech Ventures, hanno l'obiettivo di individuare startup in grado di avere un significativo impatto nelle industrie di riferimento. Le startup selezionata da una delle tre call potrà competere con le finaliste della Startup Competition del festival per aggiudicarsi la possibilità di accedere alla finale della Startup World Cup in programma a San Francisco il prossimo autunno, il cui premio in palio è di 1 milione di dollari di investimento diretto. Gli altri due concorsi sono relativi all'ambito dell'intelligenza artificiale.



"Considerando le migliaia di candidature arrivate da oltre 85 paesi" per la Startup Competition, "quest'anno abbiamo deciso di realizzare, anche grazie al supporto di partner di rilevanza internazionale, call verticali per specifici settori dell'innovazione rivolte a startup che operano in ambiti come AI e rispondono alle 12 Sfide del Futuro individuate da Wmf", spiega il ceo di Search On Media Group e ideatore del festival Cosmano Lombardo.