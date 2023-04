Calcio D, Sammaurese ko al Macrelli per mano del Sant'Angelo: 0-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:58 - 06 Aprile 2023





Ko casalingo per la Sammaurese, che cede 0-1 al Sant’Angelo nell’ultimo turno prima di Pasqua. cAnche se Piretro risponde presente dopo cinque a Spaviero, il primo tempo si rivela privo di grandi emozioni: si gioca prevalentemente a centrocampo e le occasioni da gol latitano.

Nella ripresa il match si mantiene sugli stessi binari con tanto agonismo e poche chance da rete. Purtroppo però lo spunto di Maltoni al 70′ non basta, a vincere sono i lombardi, corsari nel finale grazie a Gobbi, a segno di testa su cross di Silla.

Peccato, ora la pausa pasquale. Si torna in campo dopo le feste tra dieci giorni sul campo della fortissima Pistoiese.



Il tabellino

Sammaurese: Piretro, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Maggioli, Casadio, Haruna, Maltoni, Berardi, Barbatosta. A disp: Zavatti, Manfroni, Grbic, Sami, Vallocchia, Di Novella, Grassi, Cremonini, Merlonghi. All Martini

Sant’Angelo: Nucci, Bigolin, Confalonieri, Cosentino, Arpini, Bugno, Caporali, Perego, Gobbi, Spaviero, Ngounga. A disp: Ferrara, Zazzi, Baggi, Benedetti, Sia, Cattaneo, Pesenti, Silla, Ekuban. All Gatti

Reti: 84′ Gobbi

Note. Ammoniti: Haruna, Gobbi, Baggi