Rimini, beve 'shortino' e va in shock anafilattico: la salva infermiera presente nel locale

Cronaca

Rimini

| 17:46 - 06 Aprile 2023

Disavventura nella notte tra sabato e domenica (1-2 aprile) per una ragazza di Rimini (maggiorenne), caduta in shock anafilattico dopo aver bevuto un drink. I fatti, come riporta Il Resto del Carlino, sono avvenuti in un locale del centro storico di Rimini. La giovane ha bevuto uno "shortino" di whisky, senza capire che vi fosse la cannella, spezia alla quale è allergica. A salvarla l'intervento tempestivo di un'infermiera, presente nel locale, mentre poco dopo è arrivato il personale del 118, chiamato dal titolare. La ragazza è stata portata all'ospedale Infermi di Rimini e dimessa dopo essere rimasta in osservazione per qualche ora.