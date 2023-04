Parte la stagione turistica: dal Paganello alla 'musica diffusa' di Bellaria, gli eventi consigliati

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 17:34 - 06 Aprile 2023



Con l'arrivo del mese di aprile, entra ufficialmente nel vivo la stagione turistica della Romagna, regalando già un primo assaggio di un'estate che si annuncia particolarmente intensa e ricca di appuntamenti. "La rete alberghiera delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara spalanca le sue porte ed è pronta ad accogliere al meglio i visitatori che faranno rotta sul territorio romagnolo in cerca di emozioni ed esperienze legate a benessere, sport, cultura, arte, divertimento, relax e food, alla scoperta della località della Riviera, dei piccoli borghi dell'entroterra, delle città d'arte o degli affascinanti castelli, approfittando delle festività pasquali o dei prossimi fine settimana", si legge in una nota di Visit Romagna.



VISIT ROMAGNA CONSIGLIA A Bellaria Igea Marina la Pasqua sarà nel segno della musica. Sabato 8 e domenica 9 aprile, viale Ennio e Viale P. Guidi si animano con il grande evento "Musica Diffusa", con sei palchi e tanti momenti di spettacolo tra, show, dj set e concerti che diffonderanno musiche e atmosfere di diversi generi musicali.



Per il week-end di Pasqua la spiaggia di Rimini torna ad essere presa d'assedio dai dischi volanti del “Paganello”, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia. Anche per l'edizione 2023, in programma dall'8 al 10 aprile, si prevede una grande partecipazione, con squadre da tutto il mondo e i migliori interpreti degli sport che si praticano con il frisbee, pronti ad invadere la spiaggia intorno al bagno 40. Venerdì 7 aprile, in anteprima il Welcome Party in spiaggia dalle ore 20. Cerimonia di chiusura lunedì 10 aprile dalle ore 18.



Una settimana di sport e divertimento sulla sabbia anche a Riccione per la 24a edizione del Beach Line Festival, il più grande evento mondiale di beach volley, con oltre 1.000 partecipanti provenienti dal nord Europa. Da Pasquetta (lunedì 10) a domenica 16 aprile, i giocatori si daranno appuntamento per sfidarsi sugli oltre 200 campi da gioco allestiti sulla spiaggia libera tra il “Marano” e il Porto, fino al Piazzale San Martino.



A Cattolica appuntamento per i più golosi con il “Festival Internazionale del Gusto”, da venerdì 7 a lunedì 10 aprile, in Piazza I Maggio. Una quindicina di food truck proporranno i loro piatti on the road, sia dolci che salati, oltre che con una selezione delle più buone birre artigianali da gustare nell’area degustazione allestita per l’occasione.



Le Grotte di Onferno di Gemmano, nell’entroterra della Valconca, aprono ai visitatori nel weekend di Pasqua (domenica 9 e lunedì 10 aprile), sia di mattina che di pomeriggio, per un tour guidato alla scoperta di questa cavità nota fin dal XIX secolo. Le Grotte sono il sito coloniale più importante dell'intera regione, per la presenza di circa 2.500 esemplari di Miniottero, pipistrello dal caratteristico muso corto.