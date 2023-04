Freddo anomalo, il sindaco di Rimini fa prolungare l'accensione dei termo

Attualità

Rimini

| 16:48 - 06 Aprile 2023





Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha firmato oggi (giovedì 6 aprile) l’ordinanza con la quale si dispone la proroga al 15 aprile del termine per l’accensione degli impianti di riscaldamento. La proroga è stata decisa sulla base delle condizioni meteo attuali e dell’andamento previsto per i prossimi giorni e l'accensione è limitata ad un massimo di sei ore giornaliere, così come previsto dalla normativa nazionale vigente. L’ordinanza è pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Rimini accessibile dal sito internet dell’ente