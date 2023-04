Tennis Club Viserba in campo con due squadre in serie C

Sport

Rimini

| 16:43 - 06 Aprile 2023

La squadra di serie C femminile del Tennis Club Viserba.

I campionati di serie C, maschile e femminile, si fermano una settimana in occasione delle festività pasquali, ed è il momento di fare un primo bilancio della fase regionale a gironi in pieno svolgimento. Ed i bilanci per le due squadre del Tennis Club Viserba sono ottimi.

Nel campionato maschile il Tennis Club Viserba presenta al via una formazione molto giovane. La squadra riminese è inserita nel 6° girone, ha esordito con un pareggio per 3-3 in casa contro il Village Tennis Club di Molinella, poi dopo aver osservato il turno di riposo, ha ceduto nettamente in trasferta per 6-0 sui campi del Forum Forlì che è la squadra da battere nel girone. Il 16 aprile trasferta impegnativa, ma non impossibile sui campi del Cus Ferrara. Comunque finora tanta esperienza per Pietro Vagnini, Alessandro Manco, Edoardo Federico Manfredi, Alessandro Cortesi, William Di Marco, Jacopo Montoneri, Gioele Marconi ed Alessandro Pesaresi.

Nel campionato femminile il bilancio delle viserbesi è ancora più lusinghiero, due vittorie ed un pareggio nelle prime tre giornate. Il team del Tc Viserba è inserito nel 4° girone, nella prima giornata pareggio per 2-2 sui campi del Nettuno Tennis Club Bologna, poi vittoria in casa per 3-1 contro il Circolo Tennis Zavaglia e nuovo successo per 3-1, questa volta in trasferta a Imola contro il Circolo Tennis Cacciari. Al momento il Tennis Club Viserba è in testa, in solitaria, al girone con 5 punti ed il 16 aprile ospiterà nel derby il Tennis Club Riccione per mettere in cassaforte il primato. Dunque applausi per Marta Lombardini, Greta Vagnini, Chiara Giorgetti, Evelyn Amati, Beatrice Letizia, Matilde Morri, Lucrezia Vagnini, Letizia Giovagnoli ed Emily Maggi.