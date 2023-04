Silb a colloquio con il ministro Santanché. Discoteche chiedono diminuzione Iva

Attualità

Rimini

| 15:13 - 06 Aprile 2023

Gianni Indino e il ministro Santanché.





Una delegazione del SILB-Fipe è stata ricevuta ieri (mercoledì 5 aprile), a Roma, dal ministro del Turismo, Daniela Santanché. Tra i presenti anche Gianni Indino, presidente del Silb Emilia Romagna, che nei suoi interventi ha posto l'attenzione sulla nostra Riviera, esempio di "cultura dell'intrattenimento notturno capace di fare la differenza al momento della scelta del luogo dove trascorrere la vacanza". Arte, cultura, ristorazione, i luoghi (spiaggia, montagna, laghi) sono al centro della promozione turistica del brand Italia, ma mai si fa riferimento alla vita notturna italiana, che invece ha un peso specifico nell'offerta turistica. È ciò che ha fatto notare Indino, una riflessione condivisa dal ministro Santanché, che ha assicurato impegno per colmare questa lacuna.



Il Silb ha chiesto inoltre urgentemente un sostegno per la riqualificazione delle imprese del settore, per poter alzare l'asticella della qualità. "Mentre in questi anni molti altri settori economici sono stati incentivati dallo Stato ad operare ristrutturazioni, migliorie, ammodernamenti, efficientamenti - evidenzia Indino - noi siamo rimasti esclusi. Una situazione che il ministro ha dimostrato di avere ben chiara, tanto da avere già avviato i lavori per venire incontro alle nostre istanze".



Altra questione sul tavolo il peso della fiscalità per le imprese dell'intrattenimento da ballo, molto superiore a quella dei competitor internazionali. Il Silb chiede una rimodulazione dell'Iva, equiparandola agli altri settori, e l'eliminazione dell'imposta sugli intrattenimenti, "tassa anacronistica che contribuisce a minare il futuro delle nostre imprese".



Il bilancio finale per Indino è positivo: "Il ministro ha mostrato grande disponibilità ad iniziare un percorso per il rilancio qualitativo di un settore strategico per il nostro turismo come l’intrattenimento, ripromettendoci di rivederci già nei prossimi mesi per fare il punto sul percorso avviato”.



ric. gia.