Murale cancellato, sedicente esorcista non conferma la confessione

| 14:57 - 06 Aprile 2023

È stato convocato questa mattina (giovedì 6 aprile), in Questura, Davide Fabbri, l'uomo che si definisce esorcista e che inizialmente aveva riferito di aver preso parte al blitz notturno per cancellare il murale di via Savonarola a Rimini. L'immagine, ribattezzata "L'uomo che allatta" era stata cancellata con vernice bianca. Fabbri, in una lettera aperta inviata alle redazioni dei giornali, aveva ammesso le proprie responsabilità; aveva riferito di essere stato lì con altre tre persone e di non temere ripercussioni legali. La Procura sta indagando per danneggiamento. Oggi Fabbri, assistito dall'avvocato Matteo Paruscio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo legale ha spiegato che entro una settimana verrà depositata in Procura una memoria difensiva nella quale verrà precisata la posizione del sedicente esorcista. Nel contempo gli inquirenti proseguono le indagini per individuare il responsabile o i responsabili della cancellazione del murale.