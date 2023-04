Movida in centro storico a Rimini: il Comune chiede la collaborazione dei gestori

Attualità

Rimini

| 14:45 - 06 Aprile 2023

Riminesi in un locale del centro storico ARCHIVIO.





Sulla movida del centro storico di Rimini si è svolto questa mattina (giovedì 6 aprile) un incontro tra l'assessore Juri Magrini e i rappresentanti delle associazioni di categorie. Il confronto è stato definito proficuo dall'amministrazione comunale: sulla delicata situazione della sicurezza della zona, spesso teatro di risse e di episodi di microcriminalità, è stata proposta la reintroduzione degli street tutor e la costituzione di un tavolo di lavoro permanente, formato da una rappresentanza dei titolari dei locali, dal Comune di Rimini e dalle associazioni di categoria. In questo modo verrebbe favorita una collaborazione tra istituzioni e operatori per mettere in campo soluzioni condivise che garantiscano "una maggior sicurezza", come evidenziato dall'assessore Magrini. È stata suggerita inoltre la possibilità di formare un nuovo soggetto di rappresentanza, un nuovo organismo (comitato, consorzio) che possa dare ragguagli sui problemi da affrontare di volta in volta e che possa confrontarsi più rapidamente con i soggetti istituzionali.



Il nuovo organismo ovviamente si occuperebbe a 360° di ogni questine, non solo la sicurezza, rapportandosi ad esempio anche con la Soprintendenza, nel caso della Vecchia Pescheria, lavorando - si precisa da palazzo Garampi - "a progetti specifici per l'organizzazione di eventi particolari, tesi ad elevare il livello della fruizione di servizi". Sarebbe anche più facile attingere ai contributi messi a disposizione dal Comune di Rimini per gli eventi.



Nell'incontro inoltre si è parlato con Roberto Fabbri, dirigente di Hera, della gestione del vetro destinato alla raccolta differenziata. Il vetro può essere raccolto, per non disturbare la quiete dei cittadini, solo nelle ore diurne. Necessità che impone ai gestori di custodire il vetro al chiuso e non sulla strada. A questo scopo sono emerse diverse proposte risolutive condivise, per trovare locali o spazi comuni custoditi, dove riporre i vuoti, in attesa della raccolta del giorno successivo.