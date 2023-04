Cattolica, torna carrabile il lungomare Rasi-Spinelli. Ipotesi ZTL per l'estate

Attualità

| 14:04 - 06 Aprile 2023

Il lungomare dopo i lavori di riqualificazione.

Dalle 11 di domani mattina (venerdì 7 aprile) riaprirà nella sua interezza al traffico veicolare e ciclopedonale il nuovo lungomare Rasi-Spinelli di Cattolica.



La direzione di marcia sarà a senso unico lungo tutto l’asse, dalla via Fiume verso via Verdi. Rispetto a quello cui si era abituati, anche chi si immette sul lungomare provenendo dalla via Corridoni potrà dirigersi solo verso destra. Quest’ultima, una misura solo temporanea e correlata alle lavorazioni di Hera ai Giardini De Amicis che si interromperanno durante la stagione estiva.



Questa mattina (giovedì 6 aprile) si è svolto un nuovo sopralluogo della sindaca Franca Foronchi, che sottolinea: "Obiettivo importante, quello di garantire la carrabilità, che abbiamo rispettato". Il cantiere prosegue per le finiture legate all'illuminazione e al verde. Sulla sopraelevata Guido Paolucci, l'assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni: "Si è già iniziato a posizionare la pavimentazione ed a sistemare i parapetti che verranno completati nell’arco del prossimo mese. Una particolare cura, infine, ai corpi illuminanti che correttamente sono stati istallati sulla pavimentazione ma che appaiono particolarmente delicati e di facile rimozione".



Da palazzo Mancini si sottolinea che, rispetto al tema della socialità e vivibilità dei nuovi spazi del lungomare, è possibile una ZTL per le ore serali della stagione estiva. L'amministrazione tornerà ad incontrare e confrontarsi con gli operatori e le attività della zona ma l’obiettivo è quello "di pedonalizzare l’area la sera e di ragionare su una limitazione anche al passaggio di pullman, incentivando, ad esempio, l’utilizzo di navette".