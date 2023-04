Un nuovo ecografo per l'ospedale grazie ai 40.000 euro donati dai cittadini e raccolti da Arop

Attualità

Rimini

| 13:24 - 06 Aprile 2023





Nuova donazione di Arop (Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica) all'ospedale Infermi di Rimini, grazie alla generosità del territorio, che ha permesso di raccogliere 40000 euro: la donazione ha avuto per oggetto un ecografo di ultima generazione, che sarà a disposizione della radiologia, per offrire un servizio di analisi sempre più accurata al reparto di oncoematologia pediatrica, la cui direzione è affidata a Roberta Pericoli. Nel 2022 gli esami diagnostici in ambito pediatrico sono stati circa 3000 e il nuovo apparecchio, ha spiegato Enrico Cavagna, direttore dipartimento diagonistica per immagini Ausl Romagna, "permetterà di migliorare e implementare il servizio già attivo".



L'ecografo donato, completo di accessori e con 4 sonde, possiede caratteristiche che lo rendono idoneo a studiare con la stessa qualità una vasta gamma di pazienti, dai neonati prematuri fino agli adolescenti, offrendo immagini di alta qualità con elevata risoluzione temporale e spaziale in piccoli pazienti