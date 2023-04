Nuovo centro Danza Sportiva allo Stadium, ci siamo: i lavori partono a inizio 2024

Attualità

Rimini

| 12:26 - 06 Aprile 2023

Ex Rds Stadium, Rimini.

Sono stati assegnati il 30 marzo scorso, in linea con le tempistiche dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dello Stadium di Rimini, destinato a diventare la sede del centro federale di danza sportiva. L’opera, finanziata interamente dai fondi europei (missione sport e inclusione sociale) per 4 milioni di euro, è il frutto di una collaborazione in fase di progettazione tra l’Amministrazione comunale e la Federazione Italiana Danza Sportiva e prevede la riqualificazione energetica e funzionale del Palazzo dello Sport di Piazzale Renzo Pasolini, con l’obiettivo di rendere la struttura idonea allo svolgimento di gare e campionati e attività formative accademiche svolte dalla Federazione. La struttura manterrà comunque il suo carattere polifunzionale, con la possibilità di continuare ad ospitare eventi culturali, sportivi, musicali, con una capienza di 5 mila spettatori.



L’inizio dei lavori è atteso per l’inizio del 2024, con interventi che sotto il profilo della riqualificazione energetica consentiranno l’ammodernamento e l’adeguamento degli impianti attraverso l’installazione sulla copertura di pannelli fotovoltaici da 220kw e la conversione dell’impianto di climatizzazione con l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Dal punto di vista funzionale sarà condotta una riqualificazione “reversibile” dello Stadium con la realizzazione di due aree adibite alla danza, che potranno essere utilizzate contemporaneamente anche grazie all’impiego delle più moderne tecnologie, per complessivi 3mila utenti: l’area on the floor dedicata alle gare ed alla formazione e il ballo di coppia e l’area on stage per le gare di danza artistica. Saranno inoltre rimesse a nuovo le aree spogliatoi e di smistamento atleti e sarà installato uno “sky-box” e nuovi arredi per aree spettatori a bordo campo. Questi spazi interni saranno realizzati attraverso opere mobili per garantirne la reversibilità e quindi per far sì che lo Stadium possa continuare ad ospitare eventi e concerti.



Con l’aggiudicazione dei lavori da parte della stazione appaltante Anthea alla ditta Tecnodata (Bari) è stata rispettata la Milestone fissata dal Pnrr, che stabiliva il 31 marzo 2023 come il limite ultimo per l’affidamento degli interventi. Il completamento delle opere è previsto entro la fine del 2024, con ampio margine rispetto alla scadenza europea fissata ad oggi per gennaio 2026.



“La riqualificazione e rifunzionalizzazione dello Stadium è un’altra delle opere sostenute attraverso le risorse del Pnrr che sono pronte a passare dalla fase progettuale alla realtà - commenta l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – Con questo intervento in particolare doteremo la città di un centro polifunzionale all’avanguardia, sia sotto l’aspetto dell’efficienza energetica, sia per la sua conformazione dinamica, che ne permetterà una molteplicità di utilizzi. Un’opera che nasce dalla stretta sinergia con la Federazione Italiana Danza Sportiva che nello Stadium riqualificato troverà la sua nuova sede, facendo della struttura il polo nazionale di riferimento di un movimento agonistico che conta migliaia di tesserati e di appassionati e consolidando il binomio storico che lega Rimini al ballo. Il progetto infatti avrà un ritorno sia in termini di promozione della nostra città come terra di sport e di danza, sia in termini di indotto turistico”.