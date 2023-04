L'educazione civica diventa un gioco di ruolo: l'esperimento riuscito dell'Istituto Alberti di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:16 - 06 Aprile 2023

Ragazzi e docenti dell'IPSIA 'Leon Battista Alberti' di Rimini.

Si è concluso nella mattina del 5 aprile, la fase pratica del progetto “Cittadinanza e Costituzione”, finalizzato all’approfondimento dei temi della democrazia che ha coinvolto circa 80 studenti di sei classi del 4 e 5 anno dell’Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "Leon Battista Alberti" di Rimini e realizzato con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Aviazione Esercito (ANAE) e della Associazione Kairos aps.



Alla presenza della direttrice scolastica Prof. Franca Berardi, di gran parte del corpo insegnante coordinato dal Prof. Ing. Antonio Valli, dal game-master Dott. Giovanni Ramunno e di numerosi soci delle due organizzazioni coinvolte, gli studenti hanno riprodotto in un “role play game”, la seduta del consiglio Europeo del 24 febbraio 2022, seguente all’invasione russa dell’Ucraina, sostituendosi come attori, ai 27 capi di governo, ai presidenti delle varie istituzioni EU ed ai membri di otto troupe televisive internazionali.



Impegno, studio del materiale fornito come traccia di un copione, lettura dei comunicati ufficiali in lingua inglese, attenzione, senso civico e curiosità, gli studenti hanno brillantemente portato a termine la simulazione che non ha mai travalicato i riscontri storici delle dichiarazioni ufficiali e pubbliche dei protagonisti agli atti delle istituzioni europee, permettendo di evidenziare le relazioni e le procedure in un contesto democratico internazionale.



Partecipazione e grande professionalità anche negli insegnanti a cui ha fatto riscontro un’attenta ed appassionata risposta degli studenti, convinta la partecipazione anche delle due associazioni che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, come espresso con soddisfazione da Silvio Biondi Presidente dell’ Associazione riminese di promozione sociale Kairos.



Un riuscito momento di studio, un esperimento di educazione civica reso possibile dall’intelligente entusiasmo dei partecipanti.