Pasqua con Radio Bruno: è tutto pronto a Bellaria-Igea Marina per l'Hit Parade Party

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:48 - 06 Aprile 2023

Hit Parade Party con Radio Bruno, Bellaria-Igea Marina.

Bellaria Igea Marina è pronta a festeggiare il weekend di Pasqua con un grande evento di musica diffusa lungo i centri pedonali Viale Ennio di Igea Marina e Viale P. Guidi di Bellaria l’8 e 9 aprile, terminando lunedì 10 con “Il dopo Pasqua”.

La festa inizierà sabato 8 aprile alle ore 21.30 su Viale Ennio insieme a l’Hit Parade Party con Radio Bruno, radio partner dell’evento “Pasqua – Musica diffusa”.

Dalla radio e dalla Tv, Radio Bruno porterà la musica a Bellaria Igea Marina confermando la collaborazione con l'Amministrazione e Fondazione Verdeblu, ente organizzatore dell’evento, attraverso una serata di musica live, dj set, animazione e gadget. L’emittente più ascoltata in Emilia Romagna, ogni giorno di diretta radio e tv (canale 73 del digitale terrestre) e app gratuita, accompagnerà l’estate di Bellaria Igea Marina anche durante i pomeriggi del sabato, con l’attesissimo aperitivo itinerante a bordo dell’Energy Boat dal 1 luglio fino al 26 agosto, confermando il forte legame di Radio Bruno con il territorio.



«Continua anche quest’anno la partnership con Radio Bruno, con una maggiore profondità e coinvolgimento del network, specialmente negli eventi clou di Bellaria Igea Marina, la festa di Viale Ennio del sabato sera ne è il primo esempio.» Spiega Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu. «L’aspetto più importante per la nostra città sarà la copertura mediatica, specialmente in un’area, l’Emilia Romagna, dove la Radio è leader di ascolti: aspetto importante per Bellaria Igea Marina, considerando che il nostro flusso turistico proveniente dalla nostra regione, soffre rispetto ai competitor vicino a noi. Ovviamente valore aggiunto, la professionalità degli speaker e dei dj presenti agli eventi durante la stagione estiva.»



L’evento Pasqua Musica diffusa, oltre all’Hit Parade Party con Radio Bruno, coinvolgerà anche numerosi ospiti ed artisti: i dj Lorysound e Thomas & Thomas, Space Invaders & Roxy; live show con “Voglio tornare negli anni ‘90” e la Cartoon tribute band MIWA; il talentuosissimo pianista performer Matthew Lee, la band “I Camaleonti” e le youtubers Aurora & Ludovica. A conclusione del weekend festivo, lunedì 10 aprile in Piazza Don Minzoni dalle ore 15.00 tutti i bambini e le famiglie sono attesi all’evento “Il Dopo Pasqua” con uova di cioccolato e divertente animazione con Super eroi Cosplayer! Il programma è interamente consultabile su – www.bellariaigeamarina.org