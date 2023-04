Prossima fermata: Riccione. Potenziati i collegamenti Frecciarossa (e l'albergo ti rimborsa il biglietto)

Attualità

Riccione

| 11:37 - 06 Aprile 2023

Lungomare Goethe, Riccione (foto di D.Casalboni).

Eviti di restare imbottigliato nel traffico, non inquini e arrivi persino prima Sotto il sole di Riccione. Non solo: l'albergo ti rimborsa il biglietto del viaggio, l'amministrazione ti esenta dal pagamento dell'imposta di soggiorno e se vieni con Frecciarossa potrai ricevere un ticket di ingresso alla mostra "Frida Kahlo. Una vita per immagini". Sono tantissimi e tutti ottimi i motivi per scegliere di raggiungere la Perla Verde dell'Adriatico in treno in occasione dei prossimi ponti di primavera, già a partire dalla Pasqua. L'iniziativa "Riccione in treno" promossa da Trenitalia in collaborazione con Federalberghi Riccione e Comune di Riccione viaggia a ritmi altissimi e si propone ancora più ricca rispetto al passato.





Il Frecciarossa viaggia in anticipo verso Riccione





Per soddisfare la domanda turistica, in vista delle imminenti festività pasquali, dei ponti primaverili e della stagione estiva, Trenitalia ha messo a disposizione fino a 34 collegamenti Frecce che consentiranno di raggiungere la Perla Verde dalle principali città italiane: Torino, Milano, Venezia, Bolzano, Pescara, Roma, Bari o Lecce. Per le festività pasquali sono previsti 12 Frecciarossa.

In occasione dei ponti di primavera sarà possibile raggiungere Riccione grazie a 8 collegamenti Frecciarossa. Per la stagione estiva saranno complessivamente 14 i collegamenti Frecce che consentiranno ai turisti nazionali ed esteri di trascorrere le vacanze nella Riviera Romagnola.

Il rimborso del biglietto del treno, l'esenzione dall'imposta di soggiorno, il ticket per la mostra di Frida Kahlo

Chi sceglie di raggiungere la Perla Verde in treno beneficia di tanti vantaggi. Soggiornando negli alberghi aderenti alla promozione "Riccione in Treno" (www.riccione in treno.it) potrà infatti ottenere il rimborso del biglietto del viaggio (fino a 25 euro a persona per chi fa almeno tre pernottamenti; fino a 40 euro a persona per chi soggiorna almeno una settimana) e beneficia anche dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno, garantito dall'amministrazione comunale.

Altro vantaggio che si ottiene viaggiando con il comfort e la velocità di Frecciarossa e soggiornando in uno degli hotel aderenti a "Riccione in treno": un biglietto gratuito (per camera occupata) per l'ingresso alla mostra "Frida Kahlo. Una vita per immagini" allestita a Villa Mussolini fino al prossimo primo maggio che nel periodo pasquale osserverà un'apertura straordinaria serale, accompagnata da sonorizzazioni e photobooth.

A Riccione esplode la primavera

Quest'anno, in occasione del lungo weekend pasquale, dall'8 al 10 aprile, fiorisce l'edizione speciale "Lo Smanèt.¡Viva la vida!" dedicata a Frida Kahlo: torna nel giardino di Villa Lodi Fè (villa liberty nel cuore di Riccione) il festival degli oggetti handmade, in una veste inedita e rinnovata, più improntata alle performance, all'arte e alla cultura. L'ingresso è gratuito.

In viale Ceccarini 101 ulivi, in piazzale Roma sboccia il Giardino sul mare

Viale Ceccarini, dove ci saranno 101 ulivi, tanti quanti gli anni della città, e un allestimento botanico, rappresenta una sorta di dialogo ideale tra le due ville storiche della città. Il Giardino d'inverno di piazzale Roma, a Pasqua, si ridesta nei primi tepori per diventare il Giardino sul mare con la sua serra e la giostra antica: spazio nel cuore di un bosco urbano affacciato sul mare, uno scrigno prezioso divenuto un punto di ritrovo in città, dove ci si incontra per una passeggiata, si organizzano eventi e workshop per la gioia di stare insieme davanti allo spettacolo del mare e del cielo.

Nel Giardino sul mare, per la gioia di tutti i bambini, sono in programma varie iniziative e laboratori.

Beppe Carletti in concerto alla Sala Granturismo

La proposta di intrattenimento del lungo ponte di Pasqua si apre in musica

a partire dal 7 aprile alle 21, con lo spettacolo concerto per piano e archi alla Sala

Granturismo di piazzale Ceccarini, dal titolo "Sarà per sempre", con Beppe Carletti, celebre tastierista e cofondatore del gruppo musicale dei Nomadi. Un appuntamento che lancerà il concerto della band previsto per il mese di giugno (il 10), in occasione dei 60 anni dalla loro fondazione.

La Giornata mondiale del libro: arriva Vinicio Capossela

Nella Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore - che è anche la festa di San Giorgio, patrono della Catalogna, paese in cui in questo giorno è uso scambiarsi un libro o una rosa - il 23 aprile Vinicio Capossela a Riccione propone un concerto di canzoni che traggono ispirazione dalle parole dei libri e dalle rose della poesia. Una sorta di spettacolo bibliopedico, in piazzale Ceccarini a partire dalle 18, che ispirato da Omero e Dante, Wilde e Kerouac, Pasolini e Conrad e Céline e molti altri, spazierà tra i temi del viaggio e della follia, della guerra, della speranza e dell'amore, con l'intenzione di offrire emozioni e parole per cambiare. L'ingresso è gratuito.

Il Comune: "Afflusso di massa in occasione dei ponti, grazie a Trenitalia e a Federalberghi per il necessario supporto per i collegamenti"

L'amministrazione comunale di Riccione si prepara ai ponti di primavera con grande entusiasmo e con la consapevolezza di potere contare su partner importanti come Trenitalia e Federalberghi Riccione. "Il progetto 'Riccione in treno' è perfettamente rispondente all'idea di turismo di trasporto ecologico e sostenibile di questa amministrazione - dice la sindaca di Riccione Daniela Angelini -. La nostra città si attende un afflusso di massa in occasione dei ponti, a partire dalla Pasqua, e siamo pertanto molto contenti di potere beneficiare di una programmazione di Frecciarossa così ricca da parte di Trenitalia". "Riccione corre - osserva il presidente del consiglio comunale con delega agli eventi Simone Gobbi -: abbiamo lanciato una ricca programmazione di eventi per tutto l'anno, con grande anticipo, già dalla metà di marzo. E anche Trenitalia gioca d'anticipo, potenziando la programmazione sin dalla Pasqua. Il lavoro condotto da Federalberghi e dagli operatori della città per costruire la promozione di questi collegamenti è davvero encomiabile".

Il presidente di Federalberghi Riccione Bruno Bianchini: "Incentivando i turisti a lasciare le auto a casa si rende la nostra località sempre più green"

Il presidente di Federalberghi Riccione Bruno Bianchini: "Siamo orgogliosi del successo registrato da riccioneintreno.it l'anno scorso e quindi confidiamo che l'iniziativa anche quest'anno avrà ancor migliori risultati. Siamo molto contenti della collaborazione con Trenitalia che ci ha messo a disposizione i treni fondamentali per portare i turisti a Riccione e con il Comune che ha deciso di esentare i turisti che fanno la scelta ecologica, aderendo alla promo riccioneintreno.it, dal pagamento dell'imposta di soggiorno. Promozione che, incentivando i turisti a lasciare le auto a casa, permette di rendere la nostra località sempre più green".