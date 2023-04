Bologna: i numeri del turismo tornano ai livelli pre-Covid

Attualità

Il consigliere comunale del Gruppo Pd a Bologna, Mattia Santori, e la delegata alla Cultura del Comune e della Città metropolitana di Bologna, Elena Di Gioia, hanno presentato i dati relativi al Turismo del 2022 da cui si evince chiaramente l’aumento dei visitatori rispetto agli anni passati.

Non a caso, lo scorso anno sono stati registrati tre milioni e 74.763 di pernottamenti e un milione e 447.619 di arrivi; oltretutto, anche in questi primi mesi del 2023 il tasso di occupazione delle camere risulta più alto (il 66% contro il 44% del 2022). Senza dubbio questo trend positivo dimostra che non solo a Bologna ma anche in tutta Italia si sta tornando alla normalità in quanto i valori raccolti raggiungono quasi i livelli pre-Covid.







Turismo: dove lasciare i bagagli a Bologna in caso di necessità?

Quali sono le attrazioni più amate dai turisti?

Bologna: i piatti tipici da provare

Fatte tali premesse, è bene precisare che Bologna èdai turisti sia italiani che stranieri che possono raggiungere la città in treno, in auto o in aereo.Qualora i viaggiatori giungessero nel capoluogo emiliano in anticipo rispetto all'orario del check in previsto dell'hotel e volessero iniziare a visitare le attrazioni quanto prima, hanno la possibilità di, così da muoversi senza problemi.A questo proposito, è possibile scegliere il deposito bagagli alla stazione di Bologna centrale proposto da, una piattaforma che consente di prenotare in pochi minuti partner verificati attraverso l'app dedicata da scaricare sul proprio smartphone. Si tratta di un servizio che ha fatto registrare un trend molto positivo soprattutto in relazione alla presenza di un numero sempre maggiore di turisti nel capoluogo emiliano.A Bologna i visitatori di tutto il mondo apprezzano, al di là del cibo, soprattutto il suo. Innanzitutto, dopo aver superato la stazione, la prima cosa che notano quando si avvicinano al centro storico è il sistema dei portici, lungo 40 km, che è, per certo, il simbolo della città.Oltre a ciò, nell’itinerario non può mancare, zona pedonale nel cui centro è possibile vedere il Crescentone, una pavimentazione rettangolare in granito bianco e rosa. A pochi passi dalla piazza, vi sono le principali attrazioni: da una parte i- dal Palazzo dei Banchi a quello del Podestà, come anche Palazzo dei Notai e d’Accursio - dall'altra due monumenti altrettanto importanti, vale a dire, considerata la chiesa bolognese più grande, nonostante sia, ancora oggi, incompiuta.Proseguendo con la passeggiata, vi sono due ulteriori tappe da fare: allee al. Visto che quest’ultimo si trova lontano dal centro, i turisti possono raggiungerlo o con la macchina o a piedi percorrendo circa 4 km da Porta Saragozza.Una volta terminato l’itinerario panoramico, è doverosa una sosta culinaria presso i migliori ristoranti dove poter provare le pietanze tipiche. Infatti, non si può andar via da Bologna senza aver mangiato lainsieme alche è una salsa di pomodoro e cipolla. Inoltre, per gli amanti dei salumi vi è lache può essere accompagnata da un cesto di crescentine.Da ultimo, dopo la, ossia la cotoletta alla bolognese, si conclude il pasto con la