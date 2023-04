Anziano investito a Novafeltria: trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena

Cronaca

06 Aprile 2023

L'investimento in via Primo Maggio, Novafeltria.

Un incidente stradale si è verificato a Novafeltria questa mattina (6 aprile), coinvolgendo una persona anziana investita da un 40enne alla guida di una Alfa Romeo Mito mentre attraversava la strada con la sua borsa della spesa. L'incidente è avvenuto nei pressi del centro abitato, in via Due Giugno all'incrocio con via Primo Maggio, a pochi passi dalla Caserma dei Carabinieri.



L'ambulanza è intervenuta immediatamente sul posto e, a causa delle serie condizioni della vittima, è stato necessario chiedere l'intervento dell'elisoccorso di Ravenna, che ha trasportato l'uomo all'ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale per effettuare i rilievi di legge. L'incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.