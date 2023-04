Volley D femminile, la Titan Services batte il Forlì

Sport

Il match con Forlì era uno di quelli da non fallire e la Titan Services ha centrato il bersaglio. Dopo una partita dominata senza problemi, nell’anticipo di mercoledì 5 è arrivato un 3-0 tondo (10, 11, 15) che, almeno momentaneamente, porta le sammarinesi al quartultimo posto della classifica. “Era una partita che dovevamo portare a casa e le ragazze sono state brave a farlo. – Spiega a fine match coach Wilson Renzi - Soprattutto non si sono adattate al basso ritmo di gioco delle avversarie, cosa che avrebbe favorito le mercuriali. Sono contento del match nel suo complesso perché abbiamo lavorato bene in attacco, con fluidità e con costanza e anche in battuta abbiamo “strappato” spesso mettendo in difficoltà il Forlì. Tutte brave, con una nota particolare per Camilla Casadei che ha sempre palleggiato con efficacia. Dopo la sosta pasquale avremo il nostro turno di riposo per poi affrontare, alla fine del mese, la Stella Rimini in una partita importantissima per il nostro campionato”.





Titan Services. Tura 14, Filippi 12, Ricciotti 15, Casadei 1, Valentini 2, Menicucci 1, Esposito 4, Bizzocchi 1, (Pasolini (L1), Vaselli (L2), Lazzari, Bernardi. N.E.: Ghinelli. All. Wilson Renzi.



Classifica (al 6 aprile). Portuali Ravenna 58, Figurella Rimini 49, Fulgur Bagnacavallo 49, Longiano Volley 38, Fenix Faenza 37, Idea Volley Santarcangelo 37, Junior Coriano 35, Unica Volley Rimini 24, Teodora Ravenna 23, Titan Services 18, Stella Rimini 17, Viserba Volley 14, Forlì 0.



Prossima partita. Titan Services –Caf Acli Stella Rimini. Sabato 29 aprile alle 18.30 a Serravalle.



Europei SCA Under 18. Da venerdì 14 a domenica 16 aprile la nazionale femminile under 18 parteciperà ai Campionati Europei Small Countries Association di categoria che si terranno a Malta. Oltre a San Marino, partecipano Lussemburgo, Irlanda, Irlanda del Nord e Malta padrona di casa. Si gioca in un girone unico all’italiana. San Marino affronterà il Lussemburgo venerdì 14 alle 17.30; l’Irlanda del Nord sabato 15 alle 10; Malta sempre sabato alle 20 e, infine, l’Irlanda domenica 16 alle 10. Il commissario tecnico Cristiano Lucchi ha pre - selezionato le seguenti 15 giocatrici: Camilla Casadei (palleggiatrice), Anna Casali (schiacciatrice), Angelica Cesarini (palleggiatrice), Giada Colombari (schiacciatrice), Matilde Gasperoni (centrale), Allegra Gobbi (schiacciatrice), Margherita Grossi (libero), Giorgia Guerra (centrale), Aurora Lazzari (schiacciatrice), Rosa Muccioli (centrale), Alice Pedrelli (schiacciatrice), Matilde Stefanelli (palleggiatrice), Stella Tassi Pistarelli (schiacciatrice), Eleonora Ugolini (centrale), Julia Zanotti (schiacciatrice). Da questa rosa allargata verranno selezionate le 12 giocatrici che prenderanno parte alla prossima competizione internazionale.