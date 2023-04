Tennis, Open di Riccione: avanzano Massimiliano Botticelli e Jacopo Antonelli

Sport

Riccione

| 10:21 - 06 Aprile 2023

Giorgia Benedettini.

I giocatori romagnoli protagonisti nel torneo nazionale Open di Primavera organizzato dal Tennis Club Riccione, che mette in campo 4000 euro di montepremi per alcuni dei migliori 2° categoria del panorama nazionale e tanti big locali.

Nel maschile in bella evidenza il riminese Filippo Fracassi (Cus Ferrara), Mattia Bandini (Tc Faenza) e due portacolori del Club riccionese, Massimiliano Botticelli ed il giovane Jacopo Antonelli che avanza con un bel “positivo”.

Maschile, 4° turno: Filippo Fracassi (2.7)-Niccolò Satta (2.8) 6-4, 6-2, Massimiliano Botticelli (2.6)-Nicola Ravaioli (2.7) 6-4, 4-6, 10-3, Mattia Bandini (2.7)-Edoardo Lanza Cariccio (2.7) 6-3, 6-4, Luca Mezzanotte (2.6)-Artsiom Sinitsyn (2.8) 7-6, 6-1, Jacopo Antonelli (2.7)-Francis Yaniche Boagnon (2.6) 6-2, 6-4. 5° turno: Edoardo Principi (2.6)-Matteo Magnaterra (2.7) 6-4, 6-2, Marco Bonelli (2.6)-Francesco Xavier Ferolla (2.6) 7-5, 0-6, 10-8.

Nel femminile in grande evidenza nel tabellone finale la sammarinese Giorgia Benedettini (Ct Cast San Marino) e Sofia Regina (Tc Faenza).

1° turno tabellone finale: Mishel Lobotenko (2.8)-Federica Giovanelli (3.4) 6-2, 6-2, Camilla Montenet (2.8)-Alessia Eberini (3.4) 6-0, 7-5, Giorgia Benedettini (3.1)-Francesca Sparnacci (2.8) 6-4, 1-6, 10-7, Sofia Regina (3.2)-Ilaria Morgillo (2.8) 6-4, 7-5.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.