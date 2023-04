Obesità, si rafforza l'asse tra Chirurgia e Gastroenterologia Rimini-Riccione nelle cure

Sanità

Rimini

| 09:28 - 06 Aprile 2023

da sn: prof. Milutin Bulajic, dott.ssa Maria Luisa Bianchi e dottor Marco di Marco.

Effettuati dall’ équipe di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva di Rimini – Riccione, diretta dal dott. Marco Di Marco, in collaborazione con la Chirurgia Bariatrica di Riccione, diretta dal dott. Andrea Lucchi, i primi interventi endoscopici di gastroplastica per la cura dell’obesità con sistema POSE2.



Le procedure sono state effettuate dalla dott.ssa Maria Luisa Bianchi e dal dott. Marco Di Marco, con la preziosa partecipazione del Prof. Milutin Bulajic, direttore della UO Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Osp. Fatebenefratelli – Fondazione Gemelli di Roma, tra i massimi esperti di endoscopia bariatrica a livello nazionale e con l’assistenza anestesiologica della dott.ssa Laura Mosca.

"Gli interventi di endoscopia bariatrica - spiega il dottor Di Marco - in particolare la gastroplastica endoscopica (Endosleeve), per la loro reversibilità e ripetibilità, rappresentano oggi una nuova frontiera dell’endoscopia digestiva per il trattamento dell’obesità. Si utilizzano, direttamente in sala endoscopica e in anestesia generale (Nora) dispositivi minimamente invasivi che permettono al paziente obeso non grave di ottenere efficaci e duraturi risultati dopo il fallimento delle terapie conservative e senza ricorrere alla chirurgia. I trattamenti effettuati si configurano come l’inizio di una nuova era per i reparti di Gastroenterologia di Rimini-Riccione e per la Chirurgia di Riccione, riconosciuta centro “hub” per il trattamento dell’obesità, e sono da inquadrarsi nella continua crescita che i due reparti, insieme a tutte le figure professionali coinvolte nel team multidisciplinare bariatrico, ha intrapreso ormai da più di un anno"

Il dott. Di Marco e il dott. Lucchi ringraziano la coordinatrice Nicoletta Felici, gli infermieri Francesca Albini, Barbara Taglieri, Gaspare Sirrao, Eleonora Baschetti e tutto il personale coinvolto delle UO.