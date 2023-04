Attualità

Novafeltria

| 08:39 - 06 Aprile 2023

Degrado via Raggiolo.

La segnalazione di un lettore arriva da via Raggiolo, nel comune di Novafeltria, dove incivili hanno abbandonato rifiuti ingombranti come reti del letto, plastica e vecchie valigie fuori dai cassonetti. "Di norma andrebbero smaltiti nei centri di raccolta, oppure rivolgendosi al numero della Montefeltro Servizi che organizza il ritiro. Anche perché abbandonarli all'aperto, costituisce un danno all'ambiente e un costo per la loro rimozione, della quale si fa carico l'intera comunità".