San Leo, alla scoperta del borgo divertendosi a cercare uova: l'iniziativa per i più piccoli

San Leo

| 08:34 - 06 Aprile 2023

Foto di repertorio.

Mentre fervono i preparativi per la manifestazione "La Città Dei Bambini" che si terrà domenica 18 giugno, l'associazione genitori San Leo ha organizzato due diverse "Caccia alle Uova" per scoprire e visitare il borgo di San Leo e la fortezza in modo divertente.

Per partecipare basterà prendere la mappa all'ufficio turistico o nei locali che aderiscono all'iniziativa fino al 16 aprile, seguire gli indizi e cercare i fiori nascosti nel centro storico; una volta completata la mappa i bambini riceveranno un simpatico omaggio.

Per la Fortezza (orari e tariffe consultabili presso l'ufficio turistico) mappe e premi si possono ritirare al bookshoop interno.