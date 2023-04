Riccione: raccolta fondi per aiutare il maestro di tennis tetraplegico dopo un grave incidente

Attualità

Riccione

| 07:31 - 06 Aprile 2023

Claudio Federici.

Il maestro di tennis Claudio Federici è diventato tetraplegico a seguito di un incidente stradale avvenuto a Roma. Suo figlio Luca ha lanciato una raccolta fondi chiamata "Facciamolo tornare in campo" per finanziare il suo percorso riabilitativo, che richiede cure costose e un lungo periodo di tempo in una clinica in Svizzera. Federici è stato un famoso arbitro di tennis, noto per aver calmato il pubblico durante la finale al Foro Italico nel 1978. Attualmente, il padre è ricoverato presso l'ospedale Gemelli di Roma in attesa di trovare la clinica riabilitativa più adatta. Luca si è trasferito da Riccione a Roma per stare accanto al padre. Federici è anche conosciuto a Riccione come il padre di Luca, imprenditore e titolare della Max Boutique di viale Ceccarini. La raccolta fondi ha già raggiunto i 4mila euro. Chiunque voglia partecipare può farlo tramite il link: https://gofund.me/cc622706.