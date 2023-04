Calcio RSM, ostacolo Murata sulla strada de La Fiorita

Sport

Repubblica San Marino

| 19:20 - 05 Aprile 2023

Tommaso Zafferani.

Il turno infrasettimanale prepasquale vedrà La Fiorita impegnata domani sera contro il Murata. Si gioca a Montecchio, con fischio d’inizio alle 21:15. I gialloblù di Manfredini sono reduci dal rotondo successo per 3-0 sul Faetano.

“Era importante ripartire bene dopo la sosta – commenta l’attaccante Tommaso Zafferani-. Abbiamo fatto un’ottima partita, venivamo da un periodo in cui abbiamo colto dei buoni risultati e ci dovevamo confermare. Ora abbiamo di fronte tre partite da qui alla fine e vogliamo chiudere il campionato a punteggio pieno”.

Il Murata, avversario di domani dei gialloblù, sarà una squadra molto diversa da quella affrontata all’andata. Complice anche il cambio di allenatore, i bianconeri nel girone di ritorno hanno centrato diversi risultati positivi.

“Il Murata è senz’altro una squadra forte – dice Zafferani -, trainata da un grande allenatore come Angelini. Vengono da un momento positivo. Noi, dal canto nostro, ci siamo allenati bene e il gruppo è carico. Dovremo partire concentrati dall’inizio per portare a casa i tre punti. Anche all’andata, contro di loro, abbiamo faticato più del previsto perché sono riusciti a pareggiarla dopo il nostro vantaggio. Dobbiamo partire bene dal primo minuto e chiuderla il prima possibile, perché tenendo aperte le partite sé sempre rischioso”.



La strada per il primo posto si è fatta in salita, ma La Fiorita non rinuncia ai suoi obiettivi.

“Puntare a vincere il campionato si è fatto complicato, però ci crediamo e ci proveremo fino all’ultimo. La squadra c’è ed è forte. Sono 10 anni che vinciamo e non vogliamo rinunciare ai nostri obiettivi. Davanti vanno molto forte, ma non molliamo. Cercheremo di chiudere l’anno con tre vittorie per ottenere la miglior posizione possibile in classifica, che è importante anche in ottica play off”.