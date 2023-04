Ulteriori guai giudiziari per il commercialista riminese Ciuffoli: si aggrava la sua posizione

Cronaca

| 18:47 - 05 Aprile 2023

Ingresso tribunale Rimini.

Nuove accuse per il commercialista riminese, Luca Ciuffoli, 59 anni che tutti ritenevano irreperibile in modo volontario e che invece a sorpresa si è presentato per l'udienza preliminare davanti al gup, convocata per la contestazione di nuove imputazioni. Ciuffoli è già a processo, accusato di aver sottratto circa 400 mila euro ai proprio clienti, che si sono visti recapitare dall'Agenzia delle Entrate cartelle esattoriali da centinaia di migliaia di euro.



Come riporta l'ANSA il professionista, difeso dall'avvocato Piero Venturi, a dicembre era comparso davanti ai giudici e poi non aveva più dato notizie di sé perché pare si fosse trasferito all'estero, Oltralpe, per cercare lavoro e tentare di ripianare i debiti. Secondo le nuove accuse formulate dalla Procura che ne ha chiesto un secondo rinvio a giudizio, Ciuffoli avrebbe intascato somme di altri clienti tra cui anche la Fondazione Taccia, che si occupa di ricerca oncologica, in qualità di consigliere. L'udienza preliminare è stata fissata per il 16 giugno.