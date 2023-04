A Rimini donna dimentica il freno dell'auto: lieve trauma da schiacciamento alla gamba

Cronaca

Rimini

| 18:36 - 05 Aprile 2023

Il luogo dell'incidente.

In una traversa della Marecchiese a Rimini, precisamente in via Codazzi, una donna di 35 anni ha subito un lieve trauma da schiacciamento alla gamba a causa di un incidente con la sua Ford Fiesta. La donna, scesa dall'auto, ha dimenticato di inserire il freno di stazionamento, provocando il movimento del veicolo e schiacciando la sua gamba contro il marciapiede. Alcuni passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi, e i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare l'arto inferiore e fornire le prime cure alla vittima. La donna ha riportato solo un lieve trauma da schiacciamento.